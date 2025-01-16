عسكريون أمريكيون متقاعدون: واشنطن تدعم إسرائيل بالمليارات ولا أموال لضحايا الكوارث (فيديو)

تظاهر عدد من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين في مبنى الكونغرس خلال جلسة استماع أمس لمرشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بيت هيغسيث، لتولي منصب وزير الدفاع.

واعتقل جهاز شرطة الكونغرس المتظاهرين الذين هتفوا ضد التمويل الأمريكي للحرب على غزة، في وقت يعاني فيه قدامى المحاربين من التجاهل وقلة الأموال المخصصة لهم.

من بين المشاركين في الاحتجاجات جوزفين جالبو، الجندية السابقة وضابطة الاستخبارات في الجيش الأمريكي، التي عبرت عن استيائها العميق من الدعم الأمريكي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة.

لدينا معاناة كبيرة

وقالت جالبو للجزيرة مباشر “أنا هنا بشكل أساسي لأحاول إيقاظ أعضاء الكونغرس الفاسدين، لإيقاظهم من الواقع الذي نعيشه حيث نقوم بإرسال الأسلحة لارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، بينما لدينا معاناة كبيرة هنا في الولايات المتحدة“.

وأضافت جالبو أنها تشعر بالذهول من استمرار الدعم العسكري الأمريكي في وقت يعاني فيه الشعب الأمريكي من مشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة.

كما أشارت إلى تقارير حقوق الإنسان مثل تقرير “منظمة العفو الدولية” الذي يوثق الفظائع التي تُرتكب في غزة، معتبرة أن هذه الحقائق لا يمكن إنكارها، مهما كانت المبررات.

لا أموال لضحايا الأعاصير والحرائق

وتحدث غريغ ستوكر، وهو جندي سابق في وحدة المغاوير بالجيش الأمريكي وناشط ضد الحرب، عن معاناته من التوسع المستمر في الحروب الأمريكية تحت حكم الحكومات المتعاقبة.

وقال ستوكر “نحن لا نستطيع شراء الطعام، وهناك حرائق غابات في هاواي لم يتم إصلاحها حتى الآن، ولوس أنجلوس تحترق، والناس في ولاية كارولينا الشمالية ما زالوا مشردين بسبب الأعاصير، ومع ذلك نستمر في إرسال الأموال لهذه الحروب”.

وأكد ستوكر أن هذه الحروب ليست لصالح الشعب الأمريكي، بل لخدمة مجموعة من “الإمبرياليين” الذين يستفيدون من الأموال العامة، بينما يعاني المواطن الأمريكي من فقر ودمار بيئي.

وواصل ستوكر حديثه منتقدًا سياسات ترامب، قائلًا “ترامب يروج لنفسه كرئيس ضد الحرب، لكنه في الواقع يتبنى نفس سياسات التوسع الإمبريالي التي اتبعتها الحكومات الأمريكية السابقة”.

وأضاف أن ترامب زاد من الضربات بالطائرات المسيّرة في أفغانستان مقارنة بإدارة أوباما، وهو ما يعكس استمرارية سياسات الحرب الأمريكية.

وأبدى المتظاهرون استياءهم من دعم الولايات المتحدة المستمر للحرب على غزة، وأكدوا ضرورة وقف الحروب الخارجية.

وطالب المتظاهرون الكونغرس بالتدخل لوقف التمويل الذي تقدمه الحكومة الأمريكية إلى إسرائيل، ودعوا إلى تغييرات جذرية في السياسات الأمريكية.