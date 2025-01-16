قذائف المقاومة تلاحق الجيش الإسرائيلي.. إصابة 10 جنود في قاعدة عسكرية (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 10 من جنوده، بانفجار ذخيرة في قاعدة تدريب عسكرية بجنوب إسرائيل يوم الأربعاء.

وقال جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس “الليلة الماضية أصيب 3 جنود إسرائيليين بجروح متوسطة و7 بجروح طفيفة نتيجة انفجار ذخيرة في قاعدة تدريب بجنوب البلاد”.

12 חיילים נפצעו באורח בינוני וקל מפיצוץ אמצעי חבלה במהלך תצוגת אמל"ח שנערכה לטירוני הנדסה קרבית בבסיס חיל ההנדסה (בהל"צ). בעקבות האירוע, נפתחה חקירת מצ"ח | תיעוד@ItayBlumental pic.twitter.com/baf6tANvsr — כאן חדשות (@kann_news) January 16, 2025

وقال الجيش الإسرائيلي، إن 10 من الجنود، أصيبوا جراء انفجار ذخيرة في قاعدة تدريب في جنوب البلاد، وكانوا يتلقون إرشادا تحت تسمية “تعرف على ذخيرة العدو”.

وأضاف في بيانه أنه تم نقل المصابين لتلقي العلاج في المستشفى ويجري التحقيق في الحادث، وكان قد أعلن في وقت سابق مساء الأربعاء أنه “وقع انفجار لوسائل قتالية في قاعدة تدريبات عسكرية في جنوب البلاد”.

انفجار قذيفة

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التحقيق الأولي في الحادث يشير إلى أن قذيفة مضادة للدروع انطلقت وانفجرت أثناء ورشة إرشادية في أحد الفصول الدراسية في القاعدة العسكرية؛ مما أدى إلى إصابة الجنود.

ونقلت عن مراسلها قوله إن “القذيفة هي مما تم جمعه من جنوب لبنان”، وقال أيضا “إن هذه ليست المرة الأولى”.

انفجار خلال استعراض أسلحة

من جانبها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، بإصابة “12 جنديا بإصابات متوسطة وخفيفة جراء متفجرات خلال استعراض أسلحة على متدربي الهندسة القتالية في قاعدة سلاح الهندسة”.

وقالت إن انفجار القذيفة المضادة للدروع حدث في فصل دراسي للجنود عن “تهديدات العبوات الناسفة، وتضمن عرض أسلحة تم اغتنامها من العدو”، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من قبل وزارة الدفاع.