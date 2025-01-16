قيادي بحماس: هكذا فشل نتنياهو بتحقيق أهدافه في غزة (فيديو)

قال باسم نعيم عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، تعليقا على حديث مسؤولين إسرائيليين عن إضافة (حماس) مطالب جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إن هذه لعبة يمارسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ بداية التفاوض.

وأضاف نعيم في مقابلة مع الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن حركة (حماس) أعلنت منذ أمس الأربعاء “قبولها بهذا الاتفاق والتزامها به، دون تغيير أو تبديل”، مشيرا إلى أنه من الواضح أن نتنياهو، بعد أن أصبح مطلوبا منه الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، يريد أن يصدر معاركه الداخلية، إذ عليه أن يأتي بالموافقة من حكومته، ولم يعد أمامه سوى الحصول على موافقة حكومته أو أن ينهار ائتلافه الحكومي.

وأوضح نعيم أن “نتنياهو لم يعد أمامه مجال للهروب من هذا الاتفاق بعد أن أعلنت حماس، وأعلن الوسطاء، القطريون والمصريون والأمريكيون، قبول الطرفين بالاتفاق”.

وأكد نعيم أنه تم حل المشكلات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار في الساعات القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن “الاتفاق يتضمن تطبيقا لما سبق وأعلنته المقاومة كشروط للموافقة على قبول اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأضاف نعيم “أننا ذاهبون لتنفيذ اتفاق وقف النار يوم الأحد رغم منهج العدو في المماطلة والتهرب”.

نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه

وأشار نعيم إلى أنه سبق الحديث عن أنه بمجرد توقيع اتفاق لوقف الحرب في غزة، “سوف تستعر المعركة الداخلية الإسرائيلية، وستبدأ تداعيات معركة الطوفان المجيد على بنية الكيان، وتعزز الانقسامات التي كانت قائمة فيه قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 على طريق التفكك نحو الزوال إن شاء الله”.

وشدد نعيم على أن “نتنياهو فشل فشلا ذريعا في تحقيق أهدافه التي أعلنها في بداية الحرب، وهي القضاء على المقاومة واستعادة الأسرى بالقوة، وترحيل السكان”، وذلك على الرغم من الدعم الغربي العسكري والسياسي والاقتصادي، الذي حصل عليه.

وأكد أن نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه، رغم كل ما حصل عليه من دعم، لأنه “يواجه شعبا صامدا متمسكا بأرضه، ويواجه مقاومة استطاعت أن توجه إلى جيشه ضربات قاسية”.

وأكد نعيم أن نتنياهو كان يحاول ممارسة ألاعيبه المكررة، لكنه لا يملك الآن خيار المراوغة أو التراجع.

وأشار إلى أن “العدو بطبيعته مراوغ، ويحاول أن ينقص من فرحتنا وإنجازنا، ويحاول الإفلات من التزاماته، وهذا ليس جديدا فقد عهدناه في كل مراحل التفاوض”.

استمرار القصف

وأشار إلى أنه في كل مرة كان يجري فيها التفاوض مع الاحتلال على وقف إطلاق النار “تزداد شراسته ودمويته ويحاول إلحاق أكبر قدر من الضرر بالشعب الفلسطيني”.

وأكد نعيم أن “استمرار الاحتلال في ارتكاب الجرائم قبل وقف إطلاق النار منهج متكرر”.

وأضاف نعيم “كسرنا إرادة الاحتلال، ومشروعنا الكبير يتمثل في المقاومة نحو التحرير”.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بدعم أمريكي أكثر من 47 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 110 آلاف جريح، بخلاف آلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.