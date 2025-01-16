81 شهيدا وعشرات المصابين منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة بغزة ظهر اليوم الخميس، استشهاد 81 فلسطينيا وإصابة 188 آخرين، جراء 8 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ 24 ساعة الماضية في غزة.

وكان المتحدث باسم الدفاع المدني بغزة أفاد في وقت سابق اليوم، باستشهاد 71 فلسطينيا من بينهم أكثر من 19 طفلا و24 امرأة في مدينة غزة وحدها، منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة “منذ لحظة الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حتى صبيحة هذا اليوم 71 شهيدا”.

وذكر أن من بين الشهداء، أكثر من 19 طفلا و24 امرأة في مدينة غزة وحدها، وأن هناك أكثر من 200 إصابة، مشيرا إلى استمرار قوات الاحتلال في مواصلة القصف حتى هذه اللحظة.

متابعة لآخر الأخبار.. بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في #غزة #الجزيرة_مباشر https://t.co/1lLGpeztcI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2025

غارات على غزة

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا اليوم الخميس، منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى الآن جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، بوقوع غارات إسرائيلية على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، كما استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون جراء استهداف إسرائيلي لمركز إيواء للنازحين بمدرسة الفلاح في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023؛ مما أسفر عن استشهاد نحو 46 ألفا و707 فلسطينيين، وإصابة 110 آلاف و265 آخرين، ولا يزال هناك آلاف من الضحايا تحت الركام، لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

مراسل #الجزيرة_مباشر: 11 شهيدا منذ إعلان وقف إطلاق النار جراء استهدافات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/KaPfrYQItI — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2025

وقف إطلاق النار

وأعلن رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مساء أمس الأربعاء، توصل الوساطة المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء القطري في مؤتمر صحفي إن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل الموافق 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن المرحلة الأولى من الاتفاق تشمل “وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية، مع انسحاب القوات الإسرائيلية شرقًا بعيدًا عن المناطق السكنية المكتظة، للتمركز على الحدود في مختلف مناطق قطاع غزة”.