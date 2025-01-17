ترامب يعلن نقل مراسم تنصيبه بالرئاسة ويكشف السبب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، عبر منصته الإلكترونية “تروث سوشيال” أن مراسم تنصيبه ستقام داخل مبنى الكونغرس بدلا من الواجهة الغربية المفتوحة المطلة على حديقة ناشيونال مول، بسبب توقعات الطقس البارد والرياح القوية في العاصمة واشنطن يوم 20 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح ترامب أن حفل التنصيب سيُنقل بالكامل إلى الداخل، في خطوة غير معتادة تعيد إلى الأذهان آخر مرة أفسد فيها الطقس البارد حفل التنصيب في الهواء الطلق عام 1985، عندما أدى الرئيس الأسبق رونالد ريغان اليمين الدستورية لولايته الثانية داخل مبنى الكونغرس.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصل البرودة في واشنطن يوم الاثنين في وقت تنصيب ترامب إلى نحو سبع درجات مئوية تحت الصفر، لكن الشعور بالبرد سيكون أكبر بسبب الرياح الباردة.

وقال ترامب إن أنصاره يمكنهم مشاهدة الحفل على شاشات داخل ساحة (كابيتال وان) الرياضية في وسط واشنطن التي تسع 20 ألف شخص.

وأوضح أن الموكب الرئاسي الذي كان من المقرر أن يضم فرقا موسيقية ومجموعات أخرى تسير على طول طريق (بنسلفانيا أفنيو) سينتقل إلى داخل ساحة كابيتال وان. ولم يتضح بعد كيف سيتم تنظيم موكب داخل الساحة الرياضية.

وقال ترامب إنه سينضم إلى الجمهور في الساحة بعد أدائه اليمين الدستورية.

الاستعدادات السابقة

وكانت الاستعدادات قد بدأت بالفعل في الكونغرس الأمريكي لحفل تنصيب ترمب المقرر يوم الاثنين المقبل. وتُعَد مراسم تنصيب الرئيس من أشهر الاحتفالات التي تقام في مبنى الكابيتول كل أربع سنوات.

وقبل هذا الإعلان، كانت السلطات قد أحاطت مبنى الكونغرس وحديقة الناشيونال مول بالسياج الحديدي لتأمين الحفل، الذي كان يجري الإعداد له بالتنسيق بين لجنة ترامب الخاصة بتنصيبه ولجنة تابعة للكونغرس.

ووفقا للخطط السابقة، كان من المقرر أن تستوعب منصة التنصيب الرئاسية نحو 1400 ضيف، بمن فيهم أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب وقضاة المحكمة العليا والرؤساء السابقون والرئيس ونائب الرئيس وعائلاتهم. كما كان من المخطط توزيع أكثر من 220 ألف تذكرة لحضور الحفل من حديقة الناشيونال مول.

ومن المتوقع تعديل هذه الترتيبات لتتناسب مع الموقع الجديد داخل مبنى الكونغرس.

وتتضمن فعاليات الأسبوع المقبل حفل استقبال وعرضا للألعاب النارية في نادي ترامب الوطني للغولف بولاية فرجينيا يوم السبت، يليه يوم الأحد مراسم وضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في مقبرة أرلينغتون الوطنية، ثم كلمة لترامب في ساحة “كابيتال وان” بواشنطن.