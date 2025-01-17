الشيخ رائد صلاح يعلق على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

علّق الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفًا القطاع بأنه “مأساة العصر” و”عنوان الفرج بإذن الله مهما طالت المحنة”.

وقال الشيخ صلاح في خطاب له، الخميس: “في هذه اللحظات التي طال قبلها الهم والغم علينا، واعتصر قلوبنا بسبب المأساة التي كانت تحياها غزة، وبسبب الكرب الشديد الذي تطاول عليها ليلًا ونهارًا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وقف إطلاق النار فرصة صادقة وواضحة لا غش فيها ولا غدر”.

وأضاف: “نأمل أن تستعيد غزة حياتها وأن تتنفس من جديد”، مشيرًا إلى أنه قبل وقف إطلاق النار “سمعنا من هدد وتوعد وطالب بإلقاء قنبلة ذرية على غزة”.

وأكد الشيخ صلاح أن “كمية المتفجرات التي ألقيت على غزة كانت أكثر من قنبلة ذرية بحجمها وكمياتها”، مضيفًا: “ومع ذلك ظلت غزة هي غزة”.

الشيخ رائد صلاح: غزة هي مأساة العصر ولكنها عنوان الفرج بإذن الله مهما طالت المحنة pic.twitter.com/29T6mxtMaY — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 16, 2025

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتا إلى أن تنفيذه سيبدأ الأحد المقبل.

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن المرحلة الأولى من الاتفاق مدتها 42 يوما، وتتضمن الإفراج عن 33 محتجزا إسرائيليا مقابل عدد من الأسرى من الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.