ساعات الترقب الحاسمة.. أهالي غزة بين فرح وخوف قبل سريان وقف إطلاق النار (فيديو)

يعيش سكان قطاع غزة لحظات حاسمة بين الفرح الحذر من جانب، والخوف والتوتر من جانب آخر، مع إعلان وقف إطلاق النار في القطاع، وقبل تطبيقه يوم الأحد 19 من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويخشى الأهالي في خان يونس جنوبي القطاع استمرار الهجمات الإسرائيلية حتى اللحظة الأخيرة، ويأملون انتهاء القصف وعودة الحياة إلى طبيعتها مع تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال النازح الفلسطيني أحمد أبو عمشة للجزيرة مباشر “نترقب هذه الساعات الأخيرة منذ بداية الحرب. مررنا بساعات صعبة جدا مليئة بالقصف من الطائرات والمجاعة للكبار والأطفال. أمنية ابني هي العودة إلى داره ورؤية أولاد عمومته وخاله وأصدقائه”.

وأضاف أبو عمشة “كل يوم نقول: الله يسلّمنا ويسلّم الجميع. هذه ساعات حاسمة جدا، ونتمنى أن يبعد عنا الشر وتكون ساعات خير”.

ساعات حاسمة

وأضافت النازحة أم سامر أبو عمشة “هذه الساعات الحاسمة أخطر فترات الحرب. العام والنصف السابق لا يقارَن بخطورة هذه الأيام الأربعة. كنا نتوقع أن تتوقف الهجمات فور الإعلان عن التهدئة، لكننا ما زلنا نصبر”.

وتابعت أم سامر “خلال الأيام الأربعة الأخيرة، تعرضنا لمزيد من التدمير والمجازر. حياتنا كلها معاناة، لكن هذه الأيام هي الأصعب. رأينا جثثا في الشوارع تأكلها الكلاب، ونتمنى من الله أن يعيدنا سالمين إلى منازلنا”.

مشاعر مختلطة من الفرح والخوف

وأكد سمير أبو عمشة “الساعات الأخيرة صعبة للغاية، والخوف يسيطر علينا في كل لحظة. لا أستطيع أن أتحرك من مكاني من شدة الخوف”.

وعبَّرت النازحة حنان برغوث عن شعورها قائلة “الخوف كبير جدا. رغم شعورنا ببعض الفرح لكننا نخشى ألا تتحقق الهدنة. بعد كل هذا الصبر نخشى أن نستشهد في النهاية. أقل ما نأمله هو العودة ورؤية بيوتنا”.

وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى يوم الأربعاء الماضي، بوساطة من قطر ومصر والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الأحد. ويضع هذا الاتفاق حدا للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت 15 شهرا، وخلّفت نحو 47 ألف شهيد أغلبهم من النساء والأطفال، وأكثر من 110 آلاف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.