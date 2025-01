سليم بغا.. شبيه ترامب يبيع الأرز بالحليب في باكستان وتلاحقه الكاميرات (فيديو)

في سوق مزدحمة بمقاطعة البنجاب الشرقية في باكستان، يلفت بائع حلوى يشبه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الانتباه، ويتجمع السكان حوله.

ووصف الباكستاني محمد ياسين -أحد السكان المحليين- شبيه ترامب، قائلًا “نشعر وكأن ترامب قد جاء هنا ليبيع الكير (الأرز بالحليب)”، مضيفًا أنه يفضل الشراء من سليم بغا، البائع الشبيه، الذي يغني لجذب الزبائن إلى بضاعته.

وأضاف ياسين لوكالة رويترز “عندما يبدأ سليم بالغناء نأتي إليه”.

سليم بغا (53 عامًا) يدفع عربته الخشبية الملونة على الطريق لتوزيع الحلوى، مرتديًا سترة سوداء فوق ملابسه التقليدية ليحتمي من برد الشتاء.

ويتجمع الناس حول بغا، الذي يتميز بخصلته الشقراء اللافتة بسبب إصابته بالمهق، بينما يؤدي أغنية بنجابية تقول “الآن انزلي إليَّ يا حبيبتي، لا تتأخري، عيناي قد تعبت من الانتظار”.

وقال عمران أشرف -أحد السكان المحليين- بعد أن التقط لنفسه صورة مع بغا “الأرز بالحليب الذي يقدمه لذيذ جدًّا. نتحدث معه ونأخذ الصور، ونخبر أصدقاءنا بأننا التقطنا صورًا مع ترامب”.

Trump plans to make Pakistan great again instead of America?

Pakistanis love taking selfies with Saleem Bagga, the singing pudding vendor. They think the man looks just like US President-elect Donald Trump. pic.twitter.com/rV7TfFv4sw

— Andrew Orlov (@developer_1c) January 14, 2025