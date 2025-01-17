مكالمة “جيدة” بين ترامب والرئيس الصيني وقرار من المحكمة الأمريكية العليا بشأن تيك توك

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه تحدَّث مع الرئيس الصيني شي جين بينغ “وكانت المكالمة جيدة جدًّا لكل من الصين والولايات المتحدة”.

وأضاف ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها “أتوقع أن نحل العديد من المشكلات معًا، وأن نبدأ فورًا”، مشيرا إلى أنه ناقش مع الرئيس شي ملفات التوازن التجاري وأزمة منصة تيك توك و”موضوعات أخرى كثيرة”.

وتابع “أنا والرئيس شي سنبذل كل ما بوسعنا لجعل العالم أكثر سلامًا وأمانًا”.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني الجاري، قال ترامب إنه وشي يتواصلان عن طريق ممثلين، وعبَّر عن تفاؤله بشأن العلاقة بينهما.

الرئيس الصيني يأمل “بداية جديدة”

على الجانب الآخر، أعرب الرئيس الصيني عن أمله في “بداية جيدة” للعلاقات مع الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصاله مع ترامب، وفق ما نقله التلفزيون الصيني الرسمي.

وقال شي “نولي كلانا أهمية كبيرة جدًّا للتواصل المتبادل، ونأمل أن تشهد العلاقات بين الصين والولايات المتحدة بداية جيدة خلال الولاية الجديدة للرئيس الأمريكي”.

حظر تيك توك

وفي سياق متصل، أيدت المحكمة العليا الأمريكية بالإجماع، اليوم الجمعة، القانون الفيدرالي الذي يحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بدءًا من الأحد، ما لم يتم بيعه من جانب الشركة الأم، التي تتخذ من الصين مقرًّا لها.

ورأت المحكمة العليا أن الخطر على الأمن القومي الذي تشكله علاقة الشركة بالصين يفوق مخاوف تطبيق تيك توك، البالغ عدد مستخدميه 170 مليونًا في الولايات المتحدة، والمخاوف المتعلقة بتقييد حرية التعبير.

ولا يبدو أن عملية البيع وشيكة، وعلى الرغم من أن الخبراء قالوا إن التطبيق لن يختفي من هواتف المستخدمين الحاليين بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ يوم الأحد، غير أن المستخدمين الجدد لن يتمكنوا من تنزيله، ولن تكون التحديثات متاحة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في مستندات قدمتها إلى المحكمة، إن هذا من شأنه في نهاية المطاف أن يجعل التطبيق غير قابل للعمل.