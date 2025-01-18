سموتريتش: اتفاق وقف إطلاق النار كارثي وخطر على أمننا القومي (فيديو)

أعرب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن معارضته الشديدة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى والمعتقلين بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، واصفًا إياه بأنه “كارثي” و”سيئ”.

وقال سموتريتش -وهو رئيس حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف- في تصريحات له اليوم السبت، إن الاتفاق “يشكل خطرًا على الأمن القومي لإسرائيل، ويعيدنا خطوات إلى الوراء، مهددًا العديد من إنجازات الحرب”.

وأضاف أن حزبه عارض بشدة هذا الاتفاق، وبذل كل ما بوسعه لمنعه، معتبرًا أنه “يعرّض إسرائيل للخطر”.

ورغم فشله في منع الاتفاق -على حد قوله- أكد سموتريتش أنه نجح في “ضمان قرار حكومي بأن الحرب لن تنتهي دون تحقيق أهدافها كلها، وعلى رأسها القضاء التام على حماس في غزة“.

وشدد الوزير الإسرائيلي على ضرورة تغيير نهج الحرب بالكامل لتحقيق ما وصفه بـ”الحسم النهائي”، مطالبًا بـ”السيطرة التدريجية على كامل قطاع غزة، ورفع القيود التي فرضتها إدارة بايدن”.

وأضاف “نعارض بشدة اتفاق وقف إطلاق النار، وقد فعلنا كل ما بوسعنا لمنعه لأنه سيئ ويعرّض إسرائيل للخطر”.

وختم سموتريتش تصريحاته بتأكيد أن حزبه “لن يبقى في حكومة تنهي الحرب دون تحقيق الانتصار الكامل على حماس“، على حد تعبيره.

والأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيبدأ تنفيذه غدًا الأحد.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 157 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.