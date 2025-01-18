بيان تحذيري من “تيك توك” بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.. هذا أبرز ما جاء فيه

حذّرت شركة “تيك توك” من أنها ستوقف عمل تطبيقها في الولايات المتحدة ابتداء من يوم غد الأحد، ما لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضمانات قانونية لشركات مثل “أبل” و”غوغل”، لحمايتها من أي إجراءات قانونية عند دخول الحظر حيز التنفيذ.

ويأتي هذا التحذير بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية تأييد قانون يحظر “تيك توك” لأسباب تتعلق بالأمن القومي، ما لم تبعه الشركة المالكة (بايت دانس) الصينية، مما يضع التطبيق الشهير على مسار الإغلاق خلال 48 ساعة.

ويترك هذا القرار 170 مليون مستخدم أمريكي في حالة من الضبابية، حيث أصبح مصير التطبيق الآن مرهونًا بموقف الإدارة الأمريكية، ومع ذلك امتنع البيت الأبيض عن التعليق حتى الآن.

وأكدت “تيك توك” في بيانها “إذا لم تقدم إدارة بايدن بيانًا نهائيًا يطمئن مزودي الخدمات الأساسيين بعدم تطبيق القانون، فسنضطر إلى التوقف عن العمل في 19 يناير/كانون الثاني”.

غرامات ضخمة

وفي حال تنفيذ الحظر، قد تواجه شركات مثل “غوغل” و”أوراكل” و”أبل”، غرامات ضخمة إذا استمرت في تقديم خدماتها للتطبيق بعد سريانه.

ويحدد القانون الذي وقعه بايدن على الفور، موعدا نهائيا في 19 يناير الحالي لشركة “بايت دانس”، المالكة للتطبيق، لبيعه، وتقول “تيك توك” و”بايت دانس” وكذلك الجمعيات الحقوقية إن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

ونفت شبكة التواصل الاجتماعي مرارًا نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجه إليها.