وزير الخارجية الإسرائيلي يشرح سبب تصويته لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس

أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بيانًا، الجمعة، شرح فيه سبب تصويته لصالح صفقة وقف إطلاق النار في غزة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال لم تستطع إطلاق سراح أي من أسراها من القطاع طوال ستة أشهر.

وكتب الوزير: “أي صفقة مع منظمة إرهابية هي سيئة وصعبة”، مشيرا إلى أنه “خلال المفاوضات، تم ارتكاب أخطاء وكان لي انتقادات للطريقة التي أجريت بها الصفقة وأديرت. ومع ذلك، في هذه المرحلة الزمنية، يجب اتخاذ هذا القرار، أولا وقبل كل شيء من أجل إنقاذ اليهود والإسرائيليين. هذا هو جوهر وظيفة دولة إسرائيل“.

وأضاف ساعر: “إطلاق سراح رهائننا هو أحد أهداف الحرب، وهناك حاجة ملحة لذلك فطيلة ستة أشهر لم نتمكن من إطلاق سراح شخص مختطف على قيد الحياة. المسؤولية التي تثقل الكاهل تقع على عاتقنا يا زملائي في الحكومة”.

وفي شهر يونيو/حزيران الماضي استطاعت إسرائيل استعادة 4 من أسراها بعد 9 أشهر على بدء الحرب.

ومن بين حوالي 250 شخصاً أسرتهم المقاومة الفلسطينية ونقلوهم إلى قطاع غزة خلال هجوم طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تم إطلاق سراح العشرات خلال الهدنة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

ومساء الأربعاء، أعلنت قطر نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه الأحد المقبل.

ويتكون الاتفاق من 3 مراحل مدة كل منها 42 يومًا، تشمل إجراءات بإطلاق سراح متبادل للأسرى الإسرائيليين في غزة والأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

كما يشمل الاتفاق وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة، وإدخال مساعدات إنسانية يومية إلى القطاع، وبدء خطة إعادة إعمار غزة على مدى 3 إلى 5 سنوات.