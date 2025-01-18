جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخين من اليمن والحوثيون يتبنون قصف وزارة الدفاع في تل أبيب (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا هو الثاني خلال اليوم السبت، أُطلق من اليمن قبل دخوله أجواء إسرائيل.

وذكر الجيش في بيان نشره الجيش بحسابه على منصة إكس أن “سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية”.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية “تفعيل صفارات الإنذار في منطقة إيلات على ساحل البحر الأحمر (جنوب) للتحذير من سقوط صواريخ”.

وهذه المرة الثانية، السبت، التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي اعتراض صواريخ من اليمن.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قد قالت إن “سبب انطلاق صفارات الإنذار صاروخ باليستي أُطلق من اليمن اتجاه إيلات، وهو الثاني هذا اليوم بعد صاروخ أُطلق اتجاه مركز البلاد في الصباح”.

الحوثي يبتنى استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية

ومساء السبت، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت ما وصفتها بـ”وزارة الدفاع للعدو الإسرائيلي” في مدينة “يافا المحتلة”، في إشارة إلى تل أبيب، وذلك بصاروخ باليستي من نوع “ذو الفقار”. وقالت الجماعة في بيان لها إن الصاروخ أصاب هدفه بدقة عالية.

وأوضح البيان أن هذه العملية تأتي ضمن المرحلة الخامسة من مراحل الإسناد في “معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس”، وردا على “المجازر الأخيرة بحق إخواننا في غزة“.

وأكدت القوات المسلحة التابعة للحوثيين أنها “ستقف إلى جانب المقاومة الفلسطينية في غزة وبالتنسيق معها للتعامل العسكري المناسب مع أي خروق أو أي تصعيد عسكري يرتكبه العدو الإسرائيلي خلال فترة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار”.

صفارات الإنذار وسط إسرائيل

وصباح اليوم السبت، دوّت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق عدة في وسط إسرائيل، وسُمع صداها في قرى غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة، عقب إطلاق صاروخ من اليمن، حسب بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وأعلن المتحدث باسم الجيش، اليوم السبت، أن سلاح الجو الإسرائيلي نجح في اعتراض الصاروخ، في حين تُجري طواقم الاحتلال عمليات تفتيش في مطار اللد المحتل (بن غوريون)، للتأكد من عدم وجود شظايا ناتجة عن الهجوم.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية عبر منصة إكس صورا لشظايا الصاروخ، وعلّقت “حددت الشرطة موقعين أحدهما في بار جيورا والآخر في موفا بيتار، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا”.

הירי מתימן: במשטרה זיהו שתי זירות נפילה, אחת בבר גיורא והשנייה במבוא ביתר. לא התקבלו דיווחים על נפגעים@ItayBlumental

(צילום: דוברות המשטרה) pic.twitter.com/bX3kAdGDkS — כאן חדשות (@kann_news) January 18, 2025

وتضامنا مع غزة في مواجهة الإبادة الجماعية الإسرائيلية، يهاجم الحوثيون منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ وطائرات مسيَّرة، كما يهاجون أهدافا في إسرائيل.