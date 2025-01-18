قبل ساعات من الهدنة.. رئيس أركان جيش الاحتلال: خطة دفاعية جديدة بعد إخفاق 7 أكتوبر

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، السبت، أن قواته لن تسمح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالعودة إلى الحكم في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن “خريطة التحديات تغيرت وكذلك وجه الشرق الأوسط”.

وقال هاليفي في تصريحات له من على حدود غزة إن الجيش الإسرائيلي يتجهز في الأيام المقبلة لتعزيز وجوده في غلاف غزة، والاستعداد لخطة دفاعية معززة على حدود القطاع “تم التخطيط لها سلفًا”.

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن الجيش “حقق إنجازات كبيرة أعقبت إخفاق السابع من أكتوبر/تشرين الأول”، مدعيًا أن “القتال الشديد للجيش هو الذي أتاح الظروف لإعادة المختطفين والمختطفات إلى وطنهم وعائلاتهم”.

وبشأن اتفاق وقف إطلاق النار المرتقب، أكد هاليفي “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق”، مشددًا على “الالتزام أمام المختطفين وعائلات الجنود والمواطنين بعدم التوقف حتى عودتهم جميعًا”.

وختم رئيس الأركان الإسرائيلي تصريحاته بتأكيد عزمهم “تحقيق جميع أهداف الحرب”، حسب قوله.

يأتي ذلك بعد إعلان الدوحة، الأربعاء الماضي، نجاح الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيبدأ تنفيذه صباح الأحد.