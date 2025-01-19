أبو عبيدة يكشف أسماء أول 3 أسيرات إسرائيليات يتم الإفراج عنهن ضمن صفقة “طوفان الأقصى”

أعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، أن الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرر، اليوم الأحد، الإفراج عن 3 أسيرات إسرائيليات ضمن صفقة “طوفان الأقصى” لتبادل الأسرى.

وأوضح أن الأسيرات المقرر الإفراج عنهن: رومي جونين (24 عامًا)، إميلي دماري (28 عامًا)، ودورون شطنبر خير (31 عامًا).

ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، وسط ترقب لاستكمال باقي مراحل الصفقة وفق ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف المعنية.

ورغم دخول موعد سريان الاتفاق حيز التنفيذ، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان رسمي، على أن وقف إطلاق النار لن يُنفَّذ فعليًا قبل استلام قائمة الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن اليوم.

ومن جانبها، أكدت حماس التزامها بالاتفاق، موضحة أن التأخير في تسليم القائمة يرجع إلى “أسباب فنية ميدانية”.