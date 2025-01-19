إن بي سي نيوز: مبعوث ترامب يدرس زيارة قطاع غزة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار

قالت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية إن مبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يدرس زيارة قطاع غزة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، طبقا لما ذكره مسؤول على علم مباشر بعملية وقف إطلاق النار.

وأضافت الشبكة، السبت، نقلا عن مصدرها أنه نظرا لهشاشة اتفاق وقف إطلاق نار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، من وجهة نظر ترامب، فإنه من المنتظر “أن يكون ويتكوف حاضرا بشكل شبه دائم في المنطقة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لحل أي خلافات على الأرض قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق ووقف إطلاق سراح الرهائن”.

وأضاف المسؤول “يجب أن يكون على دراية بالأمر ومستعدا لحل أي مشكلة إذا حدثت”.

العمل على استقرار طويل الأمد في غزة

وذكرت الشبكة الأمريكية أن “ويتكوف سيعمل في الوقت ذاته على تحقيق استقرار طويل الأمد للإسرائيليين ومليونين من النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو المسار الذي يمر عبر المراحل الثلاث للاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي”.

ونقلت الشبكة عن مصدرها قوله “إذا لم نساعد أهل غزة، وإذا لم نجعل حياتهم أفضل، ونمنحهم الشعور بالأمل، فسوف تعود الحرب”.

مراحل تنفيذ الاتفاق

وأشارت الشبكة إلى أنه من المقرَّر أن تستمر المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، التي تبدأ الأحد، حوالي ستة أسابيع، وتتضمن إطلاق مجموعة من الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس ومجموعة من الأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل.

ومن المفترض في المرحلة الثانية إطلاق سراح المزيد من الأسرى على دفعات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

والهدف من المرحلة النهائية، التي لا تزال بحاجة إلى التفاوض، هو إنهاء الحرب والبدء في إعادة إعمار قطاع غزة.

وأشارت الشبكة في تقريرها إلى أن “الولايات المتحدة قدَّمت نحو 17.9 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل خلال العام الماضي”.