الجيش الإسرائيلي: انتشال جثة الجندي أورون شاؤول المختطف في غزة منذ 2014

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إنه انتشل جثة الجندي المختطف أورون شاؤول الذي قُتل في حي الشجاعية بمدينة غزة في 20 من يوليو/تموز 2014، في “عملية سرية” خاصة للجيش والشاباك.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة إكس الأحد “استمرّت الجهود لإعادته (أورون شاؤول) طيلة العقد الأخير وفي زمن الحرب على وجه الخصوص. وبعد عملية تشخيص نُفذت في معهد الطب الشرعي أبلغ مندوبو الجيش والشاباك عائلته بالخبر”.

#عاجل كشف النقاب انه في عملية سرية خاصة لجيش الدفاع والشاباك تم انتشال جثة الجندي المختطف أورون شاؤول والذي سقط في القتال في الشجاعية في 20 من يوليو 2014 خلال عملية الجرف الصامد وقد قامت حماس الإرهابية باختطاف جثته انذاك. لقد استمرّت الجهود لاعادته طيلة العقد الأخير وفي زمن… pic.twitter.com/ymk98LWTUB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 19, 2025

وأكد أدرعي أن الجيش والشاباك “سيعملان لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم”، على حد قوله.

يأتي هذا الإعلان من جانب الجيش الإسرائيلي، الأحد، في الوقت الذي ينتظر فيه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.