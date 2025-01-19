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الخارجية القطرية تكشف جنسية اثنتين من الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن ضمن صفقة “طوفان الأقصى”

المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري (وسائل التواصل)
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري (وسائل التواصل)
19/1/2025

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، تسليم أسماء ثلاث أسيرات إسرائيليات إلى الطرف الإسرائيلي، تمهيدًا لتنفيذ عملية الإفراج عنهن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور ماجد الأنصاري، عبر حسابه بمنصة إكس، أن إحدى الأسيرات تحمل الجنسية الرومانية، بينما تحمل أخرى الجنسية البريطانية، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بدأ رسميًّا بعد تسلُّم إسرائيل القائمة، وفقًا للاتفاق الذي تم بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر

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