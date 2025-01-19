الخارجية القطرية تكشف جنسية اثنتين من الأسيرات الثلاث المقرر الإفراج عنهن ضمن صفقة “طوفان الأقصى”

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأحد، تسليم أسماء ثلاث أسيرات إسرائيليات إلى الطرف الإسرائيلي، تمهيدًا لتنفيذ عملية الإفراج عنهن ضمن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، الدكتور ماجد الأنصاري، عبر حسابه بمنصة إكس، أن إحدى الأسيرات تحمل الجنسية الرومانية، بينما تحمل أخرى الجنسية البريطانية، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار بدأ رسميًّا بعد تسلُّم إسرائيل القائمة، وفقًا للاتفاق الذي تم بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية.

تعليقا على ما يتردد حول موعد بدء وقف إطلاق النار في غزة. نؤكد أنه تم تسليم أسماء الرهائن الثلاثة الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم للطرف الاسرائيلي وهم ثلاث مواطنات إسرائيليات تحمل إحداهن الجنسية الرومانية وأخرى الجنسية البريطانية وبالتالي بدأ وقف إطلاق النار. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 19, 2025

وصباح الأحد، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نجاح الوسطاء في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولًا إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من قطاع غزة.