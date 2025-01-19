بن غفير يعلن استقالته من الحكومة بسبب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

أعلن حزب “عوتسماه يهوديت” (قوة يهودية)، برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، استقالة زعيمه ووزيرين آخرين من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، احتجاجًا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبهذا القرار، لم يعد الحزب جزءًا من الائتلاف الحاكم، إلا أنه أكد عدم السعي لإسقاط حكومة نتنياهو في الوقت الحالي.

وكان بن غفير قد هدد، الخميس الماضي، بأن حزبه سينسحب من حكومة بنيامين نتنياهو حال التصديق على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتجدر الإشارة إلى أن انسحاب بن غفير من حكومة نتنياهو لا يمكّنه من إسقاطها، لأن لديه 6 مقاعد في الكنيست فقط.

لكن بن غفير دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء الماضي، إلى التعاون معه لتهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال تنفيذ اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وتمتلك حكومة نتنياهو 68 مقعدًا، وتحتاج إلى 61 مقعدًا على الأقل من أصل 120 في الكنيست، لتشكيل أغلبية برلمانية والحفاظ على استقرارها.

وبين هذه المقاعد 8 لحزب سموتريتش، و6 لحزب بن غفير، ومن ثَم فإن استقالة هذين الحزبين معًا كافيان لإسقاط الحكومة.