ترامب: وقف إطلاق النار في غزة مرهون باحترام أمريكا وإلا سيندلع الجحيم

علّق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال مقابلة مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية.

وقال ترامب إنه يتوقع إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “قريبًا”، مؤكدًا ضرورة تحقيق ذلك. وأضاف أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة “مواصلة القيام بما يلزم”.

وفي سياق حديثه عن وقف إطلاق النار، أكد ترامب أن استمراره مرهون باحترام الولايات المتحدة، محذرًا من أنه “إذا لم يحترمونا فستنفجر الأمور”.

وأضاف بلهجة تحذيرية “احترامنا يعني صمود وقف إطلاق النار، وعكس ذلك يعني أن جحيمًا سيندلع”.

وبشأن ضمانات استمرار وقف إطلاق النار، أشار ترامب إلى أن الضامن من جانب إدارته هو “وجود حكومة جيدة”.

وكشف الرئيس المنتخب عن محادثة أجراها مع نتنياهو، قائلًا “قلت لنتنياهو إن الحرب يجب أن تنتهي، لكن عليه الاستمرار في فعل ما ينبغي القيام به”.

يأتي ذلك بعد إعلان الدوحة، الأربعاء الماضي، نجاح الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيبدأ تنفيذه صباح الأحد.