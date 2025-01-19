إجمالي المفرج عنهم وعدد المبعدين.. مسؤول في حماس يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل صفقة تبادل الأسرى (فيديو)

كشف ناهد الفاخوي، مدير الإعلام بمكتب الأسرى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن تفاصيل صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً أن إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة يبلغ 1737 أسيراً.

وأوضح المسؤول في حديث خاص مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، السبت، أن الصفقة ستنفذ على مدار ستة أسابيع، وستشمل الإفراج عن 296 أسيراً محكوماً بالسجن المؤبد، مشيراً إلى أن هذا العدد يمثل نحو نصف إجمالي الأسرى المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال والبالغ عددهم 602.

وشدد على أن الحكم المؤبد في قوانين الاحتلال يعني السجن مدى الحياة، موضحاً أن هذه الأحكام تصدر إما بمجموعة أصفار كبيرة أو برقم تسعة متسلسل إلى ما لا نهاية بجانب اسم الأسير.

وأضاف أن من بين المفرج عنهم سيكون أسرى قضوا أكثر من أربعة عقود في السجون الإسرائيلية، مؤكداً أن المقاومة ستلتزم بعهدها في إطلاق سراح جميع الأسرى. وأشار إلى أن هناك مئات من ذوي الأحكام العالية سيتم الإفراج عنهم ضمن هذه الصفقة.

وفيما يتعلق بالإبعاد، أوضح المسؤول أن 189 أسيراً سيتم إبعادهم خارج فلسطين المحتلة، بعضهم لفترات محدودة والبعض الآخر لأجل غير مسمى.

وبخصوص أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أكد أنه سيتم إطلاق سراح ألف أسير منهم على مراحل الصفقة.

وكشف المسؤول أن الاحتلال يحتجز حالياً نحو 11 ألف أسير فلسطيني في سجونه، مضيفاً أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 4 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بالإضافة إلى آلاف المعتقلين من قطاع غزة.

وانتقد المسؤول سياسة الإخفاء القسري التي يمارسها الاحتلال برفضه الإفصاح عن هويات المعتقلين، مشيراً إلى وجود أعداد غير معلومة من المفقودين نتيجة هذه السياسة.

وأكد المسؤول أن هذه الصفقة تأتي في إطار التزام المقاومة بتحرير الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن معركة “طوفان الأقصى” كانت إحدى تداعياتها قضية الأسرى في سجون الاحتلال، بسبب الممارسات القمعية والإذلال الذي يتعرضون له.

وشدد على أن المقاومة كان لزاماً عليها تحرير الأسرى بالطريقة التي يفهمها الاحتلال، مستذكراً تجربة صفقة وفاء الأحرار عام 2011 التي أطلقت فيها المقاومة أكثر من ألف أسير مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

والأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، سيبدأ تنفيذه غدًا الأحد.