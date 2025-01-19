رئيس بلدية رفح: نعلن رفح منطقة منكوبة وعلى المجتمع الدولي التحرك فورا لإعادة الإعمار (شاهد)

أعلن رئيس بلدية رفح الدكتور أحمد الصوفي، اليوم الأحد، أن المدينة أصبحت منطقة منكوبة بالكامل، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإعادة الإعمار وإنقاذ ما تبقى من البنية التحتية.

وأكد، في بيان، أن ما شهدته رفح لم يكن مجرد عملية عسكرية، بل إبادة جماعية وتطهير عرقي ممنهج، استهدف محو كل مظاهر الحياة عبر تدمير كامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

انهيار القطاع الصحي

وكشف رئيس البلدية عن خروج 9 مراكز طبية عن الخدمة، بينها 4 مستشفيات رئيسية، مما أدى إلى أزمة صحية كارثية وسط استمرار الحاجة الملحة للعلاج والرعاية الطبية.

وأضاف أن 31 مسجدا في رفح تم تدميرها بالكامل، إضافة إلى تدمير 30 مقرا للبلدية من أصل 36، ما أدى إلى شلل تام في الخدمات البلدية، فيما تم تسوية 60% من منازل المدينة بالأرض.

كارثة إنسانية تستدعي تدخلا فوريا

ودعا رئيس بلدية رفح إلى تحرك دولي عاجل لإنقاذ المدينة المنكوبة وإعادة بناء بنيتها التحتية المدمرة، محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يهدد بكارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وانعدام الخدمات الأساسية.

ومساء الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، توصل الوسطاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في قطاع غزة كل منها 42 يوما.

وتشمل هذه المرحلة وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية المتبادلة، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في غزة بما فيها محور نتساريم إلى مناطق بمحاذاة الحدود.

كما تتضمن إعادة فتح معبر رفح في اليوم السابع، ودخول 600 شاحنة يوميا من المساعدات الإنسانية لغزة.