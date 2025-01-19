شاهد: آليات إسرائيلية دمرتها المقاومة في شارع الصفطاوي بشمال قطاع غزة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر عددًا من الآليات الإسرائيلية المدمَّرة في منطقة شارع الصفطاوي بشمال قطاع غزة، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ اليوم الأحد.

وكانت منطقة شمال قطاع غزة قد شهدت اشتباكات عنيفة بين فصائل المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي تكبد خلالها خسائر كبيرة.

ويُبرز تناثر الآليات الإسرائيلية المدمَّرة على جانبي شارع الصفطاوي قوة المقاومة التي واجهت الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة، والتي منعته من تنفيذ خططه لتفريغ شمال قطاع غزة من ساكنيه، إذ أعلنت كتائب القسام مرات عدة تفجير آليات إسرائيلية فيها.

كما تُظهر اللقطات من شمال قطاع غزة الدمار الهائل الذي تسبب فيه القصف الإسرائيلي المتواصل خلال الحرب التي استمرت أكثر من 15 شهرًا حتى توقفت اليوم، بعد التوصل إلى اتفاق بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وبدأ سكان شمال قطاع غزة، الأحد، العودة إلى منازلهم رغم الدمار الواسع الذي تعرضت له خلال العدوان الإسرائيلي، وأكدوا إصرارهم على الإقامة فيها وإعادة بنائها.

وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 47 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 110 آلاف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.