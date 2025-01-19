شاهد: انطلاق سيارتين عسكريتين للمقاومة الفلسطينية من وسط خان يونس

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، انطلاق سيارتين عسكريتين للمقاومة الفلسطينية من وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما رصدت مسلحي المقاومة وهم يجوبون شوارع المدينة وسط احتفالات السكان.

يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه سكان القطاع بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ومن المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ اليوم، لينهي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت نحو 15 شهرًا.

وسيتم تنفيذ وقف إطلاق النار على ثلاث مراحل؛ المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع، وتشمل إطلاق سراح 33 أسيرًا من أصل 98، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مقابل الإفراج عن نحو 2000 سجين فلسطيني، بينهم 737 شخصًا أدينوا بهجمات ضد إسرائيليين.

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المزيد من الأسرى على دفعات أسبوعية، أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، لكنها تظل مشروطة بتطورات سياسية وأمنية على الأرض.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 47 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 110 آلاف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.