شاهد: سموتريتش يهاجم اتفاق وقف إطلاق النار ويصفه بـ”الكارثي”

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واصفًا إياه بأنه “سيئ وكارثي”، ومؤكدًا أنه يشكل “خطرًا على الأمن القومي” لإسرائيل.

وأوضح سموتريتش أن الاتفاق يهدد الإنجازات العسكرية التي تحققت خلال الحرب المستمرة منذ 15 شهرًا ضد حركة حماس وحزب الله وجبهات أخرى، مشيرًا إلى أنه رغم عدم تمكنه من منع الاتفاق، فقد حصل على ضمان حكومي يؤكد استمرار الحرب حتى تحقيق أهدافها كلها.

وأضاف “غزة مدمَّرة وغير صالحة للسكن وستبقى كذلك”، متوعدًا بـ”محو الابتسامات عن وجوه الأعداء واستبدال صيحات الألم بها”.

هدد بالانسحاب من الحكومة

وأكد الوزير الإسرائيلي أن حكومته لن تبقى في ائتلاف يوقف الحرب قبل تحقيق النصر الكامل على حماس، مشددًا على أن الاتفاق يتضمن تغييرًا في استراتيجية إدارة الحرب، عبر السيطرة التدريجية على قطاع غزة.

وصباح اليوم، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ بناءً على الموعد الذي حدده الوسطاء عند الساعة 6:30 (بتوقيت غرينتش)، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في بيان لمكتبه أن وقف إطلاق النار لن يبدأ إلا بعد تسلُّم قائمة الأسيرات الثلاث المفترَض الإفراج عنهن اليوم، في حين قالت حماس إن تأخرها في تسليم القائمة جاء لأسباب “فنية ميدانية”.

ولاحقًا، سلَّمت حماس قائمة الأسماء إلى الوسطاء، ونشرت كتائب القسام أسماء الأسيرات الثلاث، ثم أعلن مكتب نتنياهو دخول وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى بقطاع غزة حيز التنفيذ الساعة 11:15 بتوقيت فلسطين.