شاهد: شاحنات المساعدات تنتظر العبور إلى غزة مع بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

اصطفت شاحنات المساعدات الإنسانية أمام الجانب المصري من معبر رفح، اليوم الأحد، بانتظار السماح لها بدخول قطاع غزة، في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن لديها 4 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات، نصفها يحمل مواد غذائية، جاهزة لدخول القطاع المحاصر.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن أكثر من 500 شاحنة مساعدات على وشك دخول غزة، بينما أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن الاتفاق يتضمن تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع خلال الأيام المقبلة.

فرحة عارمة

وعمّت الاحتفالات والفرح العارم مناطق عدة في قطاع غزة مع دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ بعد 470 يومًا من العدوان الإسرائيلي المتواصل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ الساعة 11:15 صباحًا بالتوقيت المحلي (9:15 بتوقيت غرينتش)، وسط آمال بتوقف القصف الإسرائيلي والمجازر الدامية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق سكان القطاع.