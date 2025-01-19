“صامدون بإذن الله”.. بدء عودة النازحين من أهالي حي الشجاعية شرق غزة إلى منازلهم (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، اليوم الأحد، بدء عودة النازحين من غرب مدينة غزة إلى مساكنهم بحي الشجاعية شرق المدينة وسط أجواء من التفاؤل والاحتفال مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ.

وقال عز حسنين، أحد سكان حي الشجاعية، للجزيرة مباشر “سعيد بوقف القتل، وهذا أهم شيء. الحمد لله انتصرنا بثبات المقاومة وثبات الشعب”.

وتابع حسنين “من الشجاعية، بوابة غزة الشرقية، أوجه الشكر لكل الوسطاء الذين ساعدوا على وقف المجازر التي استهدف بها الاحتلال سكان غزة. رسالتي لكل الدنيا: غزة صامدة، والفضل للمقاومة، والحمد لله”.

وأضاف آخر من سكان الشجاعية للجزيرة مباشر أن والده وعددا من أفراد أسرته استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي، مؤكدا أنه لو استشهد كل من حوله لبقي صامدا في غزة “حتى لو أسقطوا علينا الأبراج لن نغادر أرضنا”.

أقول للعدو: أنت فاشل

وتابع “أقول للعدو: أنت فاشل وأعوانك فاشلون، وسوف نبني قطاع غزة مرة أخرى. لا نخاف من إسرائيل، ولا نخاف إلا من الله”.

وأضاف أحد شبان الشجاعية “كل العالم لم يقدر على غزة. من الشجاعية أقول: نحن صامدون بإذن الله”.

وأشارت امرأة من حي الشجاعية إلى أنه رغم الفرح بوقف شلال الدماء، لكن يبقى الحزن على مَن رحل مِن الشهداء، وعلى الجرحى، وعلى المساكن التي دُمرت بفعل القصف الإسرائيلي.

ويُعَد حي الشجاعية أحد أكبر أحياء مدينة غزة، وتعرَّض لدمار واسع نتيجة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نحو 47 ألف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 110 آلاف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.