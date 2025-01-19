نتنياهو: لا وقف لإطلاق النار حتى تسلُّم قائمة الأسرى من حماس (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المقرر أن يبدأ صباح اليوم الأحد، لن يدخل حيز التنفيذ حتى تسلّم حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الذين ستفرج عنهم.

وجاء إعلان نتنياهو قبل ساعة من موعد سريان الاتفاق، وسط توقعات بإطلاق سراح المحتجزين في غضون ساعات، مما قد يمهد الطريق نحو إنهاء الحرب التي استمرت 15 شهرًا وأثّرت في المشهد الإقليمي بشكل كبير.

وأكد مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء أصدر تعليماته للجيش بعدم بدء وقف إطلاق النار حتى تسلُّم القائمة التي تعهدت حماس بتقديمها.

حماس تؤكد التزامها ببنود الاتفاق

بدورها، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التزامها باتفاق الهدنة، لكنها أرجعت التأخير في تسليم القائمة إلى “أسباب فنية ميدانية”.

وفي المقابل، حذر الجيش الإسرائيلي سكان غزة من الاقتراب من قواته أو التحرك في أنحاء القطاع قبل بدء سريان وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن طرق الانتقال الآمنة في حينه.

ويأتي وقف إطلاق النار بعد أشهر من المفاوضات بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، ويدخل حيز التنفيذ على ثلاث مراحل:

المرحلة الأولى تستمر 6 أسابيع، تشمل إطلاق سراح 33 أسيرًا من أصل 98، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، مقابل الإفراج عن نحو 2000 سجين فلسطيني، بينهم 737 شخصًا أدينوا بهجمات ضد إسرائيليين.

وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المزيد من الأسرى على دفعات أسبوعية، أما المرحلة الثالثة فتهدف إلى إنهاء الحرب بشكل كامل، لكنها تظل مشروطة بتطورات سياسية وأمنية على الأرض.