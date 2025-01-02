اعتقال مستوطنين إسرائيليين عقب محاولتهم اقتحام قطاع غزة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، عددا من المستوطنين عقب محاولتهم اقتحام قطاع غزة، وذلك بعد مشاركتهم في فعالية للترويج للاستيطان في القطاع المحاصر.

يأتي ذلك في وقت تنظم فيه حركة “نحالا” اليهودية المتطرفة بشكل دوري فعالية في منطقة محاذية لقطاع غزة، بهدف الدعوة للاستيطان في القطاع.

وكانت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية قد ذكرت قبل أسبوع أن جيش الاحتلال وافق على إقامة فعالية لحركة “نحالا” في منطقة عسكرية مغلقة قرب حدود غزة، إلا أنه رفض السماح للمشاركين بإحضار مقطورات تحمل “كرفانات” للاستيطان في القطاع.

ونقلت الصحيفة آنذاك عن رئيسة الحركة دانييلا فايس قولها إن “مسألة المقطورات أصبحت قضية تخص وزير الدفاع نتيجة لضغوط كبيرة جدا من اليسار”، في إشارة إلى المقطورات التي تحمل “كرفانات” للاستيطان في غزة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل صورا لمقطورات تحمل “كرفانات” كُتب عليها شعارات استيطانية مثل “القرار=الأرض” و”المستوطنات=الأمن”، كما نشرت “هآرتس” صورة لفايس وهي تقف بجوار مقطورة كُتب عليها “غزة لنا”.

يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات الاستيطانية المتطرفة في إسرائيل لإعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه، في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال عدوانها على القطاع منذ أكثر من سنة و3 أشهر، مما أسفر عن استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين وتدمير واسع للقطاع.