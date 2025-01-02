الجبل الأسود.. انتحار المشتبه به بإطلاق نار خلّف 10 قتلى على الأقل (فيديو)

قالت السلطات في الجبل الأسود، اليوم الخميس، إن مسلحا هاربا توفي متأثرا بجراحه بعدما حاول الانتحار عقب قتله 10 أشخاص على الأقل في هجوم على بلدة صغيرة.

وقال وزير الداخلية بالجبل الأسود، دانيلو سارانوفيتش، إن الرجل الذي حددته الشرطة باسم ألكسندر مارتينوفيتش (45 عاما) حاول الانتحار بالقرب من منزله في بلدة سيتينيي بعدما حاصرته الشرطة.

وأوضح قائلا “عندما رأى (المهاجم) أنه في وضع ميؤوس منه، حاول الانتحار. ولم يمت متأثرا بجراحه على الفور، بل أثناء نقله إلى المستشفى”. ولم يقدم الوزير تفاصيل عن محاولة الانتحار.

تنقل بين مواقع عدة

وفر مارتينوفيتش بعد أن أطلق النار بعد ظهر الأربعاء إلى مطعم في سيتينيي، وهي بلدة صغيرة تقع على بعد 38 كيلومترا غرب بودجوريتسا، عاصمة الجبل الأسود، حيث قتل 4 أشخاص.

وقالت الشرطة إن مطلق النار انتقل بعد ذلك إلى 3 مواقع أخرى، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص آخرين على الأقل، بينهم طفلان. كما أصيب 4 أشخاص آخرون بجروح خطيرة.

وقالت الشرطة إن الرجل له تاريخ في حيازة أسلحة بدون تراخيص.

وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، قال المسؤول بالشرطة لازار سكيبانوفيتش إن المشتبه به كان مخمورا بشدة قبل إطلاق النار. وقال رئيس وزراء الجبل الأسود ميلويكو سبايتشه إن مشاجرة اندلعت قبل إطلاق النار. وقالت الشرطة إنه لا يعتقد أن إطلاق النار مرتبط بالجريمة المنظمة.