جيش الاحتلال الإسرائيلي يسيطر على سد المنطرة ويشن غارات جوية على تل الشحم في ريف دمشق

قالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي واصل، اليوم الخميس، توغله في محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، حيث سيطر على سد المنطرة المائي.

وأفادت صحيفتا “يديعوت أحرونوت” و”معاريف” الإسرائيليتان، نقلا عن تقارير إعلامية سورية، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت موقع تل الشحم العسكري في ريف دمشق الغربي.

وأضافت الصحيفتان أن القوات الإسرائيلية تمكنت عقب ذلك من السيطرة على سد المنطرة، في حين لم يصدر أي تعليق من الإدارة السورية الجديدة.

ويعد سد المنطرة المصدر الرئيس للمياه في محافظة القنيطرة، حيث يلعب دورا حيويا في ري المزروعات وتوفير المياه للأنشطة الزراعية في المنطقة.

ويطالب سكان القنيطرة بوقف التوغل الإسرائيلي في محافظتهم، وانسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وتأتي هذه التطورات في ظل تكثيف إسرائيل لهجماتها الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء متفرقة من سوريا، مستغلة الأوضاع الناجمة عن الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ما يعدّه مراقبون انتهاكا صارخا للسيادة السورية.

كما أعلنت إسرائيل مؤخرا انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وقامت بنشر قواتها في المنطقة العازلة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان السورية المحتلة، وهي خطوة أثارت تنديدا من الأمم المتحدة ودول عربية.