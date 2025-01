“حماس تستنزفنا”.. نواب في الكنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف الإبادة في شمال غزة

قال 8 نواب من اليمين في الكنيست إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستنزف الجيش الإسرائيلي، و”تعيد بناء نفسها بسرعة”، ودعوا إلى تغيير الخطة العملياتية في شمال قطاع غزة، وتنفيذ أخرى من 5 بنود تتضمن ما تُسمى “خطة الجنرالات”.

ودون إعلان رسمي، ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخطة التي وضعها متقاعدون، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال قصف دموي وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والدواء لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الخميس، “وقَّع ثمانية أعضاء من لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في الآونة الأخيرة على رسالة تطالب وزير الدفاع يسرائيل كاتس باستبدال الخطة العملياتية في غزة فورا”.

وأضافت الصحيفة أنه تم توقيع الرسالة بعد أن كشف تقرير قُدم لأعضاء اللجنة أن (حماس) تعيد بناء نفسها بسرعة في كل منطقة انسحب منها الجيش، وبينها خان يونس (جنوب) والنصيرات (وسط).

