“حماس تستنزفنا”.. نواب في الكنيست يدعون جيش الاحتلال لتكثيف الإبادة في شمال غزة

قال 8 نواب من اليمين في الكنيست إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تستنزف الجيش الإسرائيلي، و”تعيد بناء نفسها بسرعة”، ودعوا إلى تغيير الخطة العملياتية في شمال قطاع غزة، وتنفيذ أخرى من 5 بنود تتضمن ما تُسمى “خطة الجنرالات”.

ودون إعلان رسمي، ينفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخطة التي وضعها متقاعدون، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من خلال قصف دموي وحصار مشدد يمنع إدخال الغذاء والماء والدواء لإجبار الفلسطينيين على النزوح جنوبا.

استبدال الخطة العملياتية

وقالت صحيفة (يسرائيل هيوم)، اليوم الخميس، “وقَّع ثمانية أعضاء من لجنة الخارجية والأمن بالكنيست في الآونة الأخيرة على رسالة تطالب وزير الدفاع يسرائيل كاتس باستبدال الخطة العملياتية في غزة فورا”.

وأضافت الصحيفة أنه تم توقيع الرسالة بعد أن كشف تقرير قُدم لأعضاء اللجنة أن (حماس) تعيد بناء نفسها بسرعة في كل منطقة انسحب منها الجيش، وبينها خان يونس (جنوب) والنصيرات (وسط).

Experts are warning of Israeli intelligence lapses after seized documents show Hamas’s intelligence-gathering capabilities. https://t.co/S5G6XfjzGX — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 2, 2025

وقالت “يزعم أعضاء لجنة الخارجية والأمن أن العملية البرية التي بدأت في 27 أكتوبر 2023، فشلت في تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، وهي تفكيك قدرات حماس الحكومية والعسكرية”.

ويرى هؤلاء أن هذا “الهدف لم يتحقق رغم أن العملية تجري في منطقة صغيرة نسبيا ضد عدو يفتقر إلى الأدوات والقدرات اللازمة لجيش حديث”، وفق الصحيفة.

واعتبروا أن “نهج الغارات الإسرائيلية المركزة يسمح لحماس بإعادة بناء قدراتها مرارا، وهذه الاستراتيجية أدت إلى حرب استنزاف لا تؤدي إلى نتيجة حاسمة”.

تنفيذ “خطة الجنرالات”

وأفادت الصحيفة بأن النواب يدعون إلى تنفيذ ما تعرف بـ”خطة الجنرالات” التي تتضمن “إجلاء السكان من شمال غزة وفرض حصار للسيطرة على المنطقة والسكان، ما يسمح بتحقيق نصر حاسم، بدلا من حرب استنزاف مرهقة لإسرائيل”.

ووفق النواب فإن “الجنود في غزة يموتون عبثا. نرسل جنودنا مرارا إلى أحياء وأزقة احتلوها عدة مرات سابقا وأعلن قادة الجيش أنها خالية من كتائب حماس، ولكن في هذه الأماكن نفسها نستمر في دفع ثمن رهيب من الدماء”.

تطويق وإخلاء

وقالت الصحيفة إن “الاستراتيجية المقترحة تتضمن خطوات عدة هي: تطويق وإجلاء السكان، والتدمير عن بعد لجميع مصادر الطاقة، وبينها مرافق الوقود والطاقة الشمسية”.

كما تتضمن الخطة “القضاء على مصادر الغذاء مثل المستودعات وخزانات المياه، والقتل عن بعد لأي شخص يتحرك في المنطقة ولا يستسلم حاملا راية بيضاء أثناء الحصار”، حسب الصحيفة.

وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن بالعالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وأجبرت حرب الإبادة نحو مليونين من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.

تشديد الحصار

وبحسب الصحيفة “بعد فترة من تطبيق حصار على مَن تبقى، يدخل الجيش تدريجيا لتطهير معاقل العدو، وهذا النهج يقلل المخاطر التي تهدد حياة الجنود الإسرائيليين”.

وقالت الصحيفة إن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع ولجانها الفرعية “تعمل كهيئة إشرافية أساسية على المؤسسة العسكرية في تنفيذ خطط الحرب وتحقيق الأهداف”.

وتتلقى هذه اللجان إحاطة استخبارية أسبوعية بشأن مستجدات العمليات، وأحيانا يتلقى أعضاء اللجان الفرعية معلومات أكثر موثوقية ودقة من أعضاء مجلس الوزراء خلال اجتماعات لمناقشة قرارات مؤقتة، بحسب الصحيفة.