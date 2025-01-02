“صوتنا الوحيد”.. سكان من مخيم جنين يستنكرون إغلاق مكتب الجزيرة بالضفة (فيديو)

أعرب سكان مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة عن استيائهم الشديد من قرار السلطة الفلسطينية وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها في فلسطين، معتبرين أن القرار يحرمهم من منبر إعلامي مهم لنقل معاناتهم اليومية.

وقال أحد سكان المخيم للجزيرة مباشر: “(سأعبر عن رأيي) من داخل المخيم مع الجزيرة، وبدهم يحبسوني يحبسوني! بقولوا إن الجزيرة بحرضوا؟! شو بدهم يحرضوا، لما بينقلوا الصورة إنه فش مي ولا كهرباء مي ولا مدارس. هل هذا كذب؟ أولادي صارلهم شهر ما راحوش المدارس”.

وأضاف: “ماتور الكهرباء رحت أعبيه سولار رفضوا، قالوا لي ممنوع؟! وين الإعلام الفلسطيني؟ وين القنوات الأخرى؟ حطوا حط (يهاجموا) الجزيرة لأنها بتنقل الصورة الحقيقية”. وأشار إلى ابنه وقال: “من يتحمل عدم ذهاب ابني إلى المدرسة؟ بدهمش محطة واقفة مع المخيم”.

وعبرت مواطنة أخرى عن استيائها قائلة: “بدهمش الواحد يقول الحق والصراحة، الواقع الي عايشينه، حد يفرغ طاقتنا، يحكي عنا. احنا بنتعرض لعقاب جماعي؟ ليش بعاقب المدنيين، الأطفال بالعمر؟ المفروض المسؤول عن الرعية يشوفنا؟ حرام الي بصير فينا”.

“الجزيرة تنقل أخبار مخيم جنين”

وقال ساكنة أخرى من سكان المخيم: “تفاجأنا امبارح بإيقافها لأنها رسالة الحق وصوت الحق، كانت تنقل أخبار المخيم ومعاناته، بإيقافها سكروا التغطية الإعلامية. الجزيرة كانت كل يوم تجيب أوضاعنا، وكانت تناشد العالم ما يصير بمخيم جنين غزة ثانية”.

وتابعت: “أنا الي 32 يوم بدون كهرباء ومي، عايشين بالنهار في الحارة، وبالليل بنام، لا روضات ولا مدارس. ليش أولادنا ينحرموا من التعليم؟ ما فرقوا شيء عن إسرائيل. إسرائيل وقفت الجزيرة لما كشفت ما يجري في غزة، والسلطة فعلت نفس الشيء”.

وأضاف: “احنا أهانونا وتكلموا عنا، امبارح واحد من العساكر حكى كلام لا نقبله، ولو أولادنا عايشين ما برضوه”.

وأشار مواطن رابع إلى أنه “بإيقاف الجزيرة تعرضنا لظلم كبير، فهي تنقل المعاناة، نحن نعيش الحصار لا مياه لا كهرباء لا نت، منعوا الحياة، كل شي. الجزيرة كانت تبث كل شيء، بنقول لطاقم الجزيرة تعالوا وبيوتنا مفتوحة الكم”.

وعبر ساكن خامس عن غضبه قائلاً: “القناة الي بتنقل صوتنا، وبدهم يوقفوها عشان يقتلونا بدم بارد، الكل مستهدف في المخيم، بقطعوا عنا المي والأكل. بدهم يلغوا المقاومة في المخيم عشان المستوطنين ييجوا علينا وإسرائيل تاخد الضفة”.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت الأربعاء وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية.

من جانبها، نددت شبكة الجزيرة بإغلاق السلطة الفلسطينية مكتب القناة بالضفة الغربية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله.

يذكر أن قرار السلطة الفلسطينية يأتي بعد إغلاق سلطات الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بالضفة الغربية في سبتمبر/أيلول الماضي واقتحامه بموجب أمر عسكري، قامت على إثره بمصادرة كافة الأجهزة والوثائق في المكتب ومنعت العاملين فيه من استخدام سياراتهم.