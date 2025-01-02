شاهد: لحظة انفجار سيارة “تسلا” أمام برج ترامب في لاس فيغاس ومقتل شخص

انفجرت سيارة “سايبرتراك” التابعة لشركة “تسلا”، واشتعلت النيران فيها أمام برج ترامب في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة، وفقا لما صرحت به السلطات المحلية.

وفي مؤتمر صحفي عقده كيفن ماكماهيل، قائد شرطة لاس فيغاس، قال: “تأكدنا من وجود شخص متوفى داخل السيارة، لكننا لم نتمكن بعد من تحديد جنسه”، وأضاف: “نجري حاليا تحقيقات مكثفة في اتجاهات عدة، ولا يمكننا الإفصاح عن أي معلومات إضافية في الوقت الراهن. ما يمكنني تأكيده هو إصابة 7 أشخاص بجروح جراء الانفجار، التي وصفت بأنها طفيفة”.

ولم يتسن للسلطات تحديد سبب اندلاع الحريق على الفور، وأشار ماكماهيل إلى أن الأجهزة الأمنية تأخذ بعين الاعتبار الهجوم الدامي الذي وقع في نيو أورليانز يوم الأربعاء، حيث قام شخص عمدا بدهس حشد من المحتفلين بشاحنة صغيرة، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، وأكد قائلا: “نظرا لتزامن الحادثتين، فإننا نتخذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المجتمع”.

وأردف ماكماهيل: “نقوم حاليا بتمشيط المنطقة بحثا عن أي أجهزة ثانوية محتملة”.

من جهته، علّق إريك ترامب، نجل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الحادث عبر منصات التواصل الاجتماعي قائلا: “وقع حريق في سيارة كهربائية بمدخل فندق ترامب لاس فيغاس”.