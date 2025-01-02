اشتباكات عنيفة واعتقال شبان خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس (فيديو)

أصيب 3 فلسطينيين، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها بأن 3 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، إحداها خطرة بالرصاص الحي في الظهر، واثنتان في حالة متوسطة بالرصاص الحي في الساق والفخذ.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على سيارات الإسعاف في نابلس، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وذكر شهود عيان أن قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، تبعتها أصوات اشتباكات مسلحة، وأعلنت “كتائب شهداء الأقصى/ طلائع التحرير- نابلس” أن مقاتليها استهدفوا قوات الاحتلال “بوابل كثيف من الرصاص”، وخاضوا معها اشتباكات عنيفة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن القوة الخاصة حاصرت أحد المقاهي في البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال خلال اقتحامها للمقهى صاحب المقهى المواطن أحمد قادري، ومواطنا آخر لم تعرف هويته بعد.

يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث وسّع جيش الاحتلال عملياته في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وأسفرت هذه العمليات عن استشهاد 835 فلسطينيًا وإصابة نحو 6700 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.