نيويورك.. إصابة 10 على الأقل بإطلاق نار جماعي استهدف حشدا في كوينز (فيديو)

قالت شرطة نيويورك إن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا جراء إطلاق نار جماعي على حشد أمام ملهى ليلي في منطقة كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية، مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” أن 4 أشخاص على الأقل فتحوا نيران أسلحتهم على الحشد، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16و22 عاما من الشباب والشابات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن محقق في إدارة الشرطة قوله إنه لم تسجل أي حالات وفاة، مؤكدا تواصل التحقيق في الحادث.

حوادث مميتة مع بدء العام الجديد

وشهدت مناطق متفرقة في الولايات المتحدة أحداثا مثيرة ليلة أمس، بينها انفجار سيارة “سايبرتراك” من إنتاج شركة “تسلا”، واشتعال النيران فيها أمام برج ترامب في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بجروح طفيفة، وفقا لما صرحت به السلطات المحلية.

كما وقعت حادثة دهس مميتة، إذ اقتحم شخص بشاحنته حواجز على الطريق ودهس مجموعة من المحتفلين بالعام الجديد في مدينة نيو أورليانز، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، وإصابة عشرات آخرين.