أبرز المحطات الرئيسية في طوفان الأقصى

تلاحقت الأحداث منذ أن أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وما تبعها من حرب إسرائيلية على قطاع غزة استمرت نحو 15 شهرا، حتى دخل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، حيز التنفيذ أمس الأحد 19 يناير/كانون الثاني 2025.

هذه هي أهم الأحداث بين التاريخين: بداية طوفان الأقصى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة:

7 أكتوبر/تشرين الأول 2023

المقاومة الفلسطينية تشن هجومًا غير مسبوق على مستوطنات غلاف غزة.

8 أكتوبر/تشرين الأول 2023

حزب الله يعلن تدشين “جبهة إسناد لغزة” بقصف مستوطنات الشمال وتهجير سكانها.

حرب الإبادة في قطاع غزة

إسرائيل ردت على هجوم المقاومة بحرب إبادة على قطاع غزة، تسببت في استشهاد أكثر من 46 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 110 آلاف آخرين، وفقدان آلاف من الأشخاص تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.

التوغل البري الإسرائيلي

27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.. شنّ الجيش الإسرائيلي عملية برية واسعة النطاق على قطاع غزة.

هدنة 2023

24 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.. هدنة لمدة أسبوع جرى في إطارها الإفراج عن 105 أسرى إسرائيليين مقابل 240 أسيرا فلسطينيًّا.

استشهاد هنية

31 يوليو/تموز 2024.. اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بهجوم تبنته إسرائيل لاحقا.

استشهاد نصر الله

27 سبتمبر/أيلول 2024.. اغتالت إسرائيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بضربة جوية مكثّفة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

استشهاد السنوار

16 أكتوبر/تشرين الأول 2024.. استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار باشتباك مع قوة إسرائيلية في تل السلطان برفح في جنوب قطاع غزة.

إسرائيل وإيران

13 إبريل/نيسان 2024.. شنت إيران هجومًا غير مسبوق على إسرائيل ردًّا على ضربة نسبت لإسرائيل استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق.

أكتوبر/تشرين الأول 2024.. شنت إيران هجوما بالصواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال هنيّة ونصر الله.

26 أكتوبر/تشرين الأول 2024.. إسرائيل تقصف أهدافًا عسكرية في إيران ردًّا على الهجوم الصاروخي الإيراني.

إسرائيل والحوثيون

19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.. بدأ الحوثيون استهداف إسرائيل والسفن المرتبطة بها بعد العدوان الإسرائيلي على غزة. إسرائيل ردت على الاستهدافات الحوثية بغارات على مواقع عدة في اليمن.

إسرائيل.. الجنائية الدولية

21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.. الجنائية الدولية تصدر مذكّرتي توقيف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يؤاف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

لبنان.. وقف إطلاق النار

27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.. اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.

غزة.. وقف إطلاق النار

15 يناير/كانون الثاني 2025.. أعلنت قطر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

19 يناير/كانون الثاني 2025.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يدخل حيز التنفيز.