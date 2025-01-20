الصليب الأحمر: إجراءات معقدة وصارمة خلال تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منشور على منصة إكس الاثنين إنها سهلت إطلاق سراح ونقل ثلاثة أسيرات من غزة إلى إسرائيل، و90 أسيرا فلسطينيا من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأحد، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

We facilitated the release and transfer of 3 hostages out of Gaza to Israel, and 90 Palestinian detainees from Israel to the occupied Palestinian territory. Read more: https://t.co/KCdFdoUptw pic.twitter.com/GNXBDVZBKL — ICRC (@ICRC) January 20, 2025

وأعربت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش، في بيان اليوم الاثنين، عن ارتياحها “لأن المفرج عنهم تمكنوا من لم شملهم بأحبائهم”، مشيرة إلى أن “ضمان عودتهم الآمنة وتوفير الرعاية اللازمة لهم في هذه اللحظة الحرجة يشكل مسؤولية كبيرة”.

وأضافت سبولياريتش أن “هذه العملية مثال قوي على كيف يمكن لدورنا كجهة محايدة بين الأطراف المتحاربة أن ينقذ الأرواح، بشرط أن تتوصل الأطراف إلى اتفاق”.

وذكرت المنظمة الدولية في بيانها أن العملية كانت معقدة وتطلبت إجراءات أمنية صارمة لتقليل الأخطار على المشاركين فيها.

وأضاف البيان أن “التنقل وسط حشود كبيرة، في ظل مشاعر متوترة، شكل تحديا أثناء عمليات النقل. وفي غزة، كان على فرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن تتعامل مع الأخطار التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة والبنية الأساسية المدمرة”.

بداية عملية متعددة المراحل

وذكر البيان أن هذه العملية “تمثل بداية عملية متعددة المراحل، وفق ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، لإعادة الرهائن والمحتجزين إلى ديارهم”.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها “بصفتها وسيطًا إنسانيًّا محايدًا، تعمل على تيسير النقل الآمن للرهائن والمحتجزين. ويوجد موظفون متخصصون من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما في ذلك الأطباء، لتقديم الرعاية حسب الحاجة”.

وأكدت ميريانا سبولياريتش أن “المزيد من العائلات تنتظر بفارغ الصبر عودة أحبائها إلى ديارهم”، ودعت جميع الأطراف “إلى الاستمرار في الالتزام بتعهداتها لضمان إمكانية تنفيذ العمليات التالية بأمان”.

وقالت “فرقنا مستعدة لمواصلة تنفيذ الاتفاق حتى يتم إطلاق سراح المزيد من الرهائن والمحتجزين، ولم شمل المزيد من العائلات”.

دخول المساعدات إلى غزة

وشدد بيان المنظمة الدولية على أنه، وفق الاتفاق الأوسع نطاقا، “يجب أن تدخل المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة، إذ يكافح المدنيون منذ أشهر للحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب والمأوى”.

وأكد البيان أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر مستعدة لتوسيع نطاق استجابتها الإنسانية بشكل كبير، بالتنسيق مع شركاء الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويشمل ذلك “توفير الإغاثة التي تشتد الحاجة إليها مثل الأدوية والغذاء، فضلًا عن دعم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والكهرباء”.

وطالبت المنظمة الدولية كافة الأطراف “بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء عمليات الإفراج. ويشمل ذلك الحرص المستمر على حماية المدنيين والمرافق الطبية والعاملين فيها”.