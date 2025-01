الصليب الأحمر: إجراءات معقدة وصارمة خلال تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في منشور على منصة إكس الاثنين إنها سهلت إطلاق سراح ونقل ثلاثة أسيرات من غزة إلى إسرائيل، و90 أسيرا فلسطينيا من إسرائيل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، أمس الأحد، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ.

We facilitated the release and transfer of 3 hostages out of Gaza to Israel, and 90 Palestinian detainees from Israel to the occupied Palestinian territory.

Read more: https://t.co/KCdFdoUptw pic.twitter.com/GNXBDVZBKL

— ICRC (@ICRC) January 20, 2025