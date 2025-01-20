شاهد: لحظة وصول الأسيرة المحررة نداء الزغيبي إلى منزلها في جنين

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر لحظات وصول الأسيرة المحررة نداء الزغيبي إلى منزلها في بلدة كفردان غرب جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي في إطار صفقة التبادل بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في غزة.

وصلت نداء الزغيبي، وهي أم لثلاثة أطفال، إلى منزلها وسط مشاعر فياضة من جانب أسرتها اختلطت فيها الفرحة بالدموع، وتمنيات بأن يتم الإفراج عن زوجها، أبو طاهر، الذي لا يزال رهن الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

تأخر الإفراج عن الدفعة الأولى

وقالت هيئة السجون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وتأخر الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين رغم مرور أكثر من 7 ساعات على تسليم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الأسيرات الإسرائيليات أمس الأحد.