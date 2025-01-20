شاهد: وصول الأسيرة الشاعرة إسراء البري إلى جنين عقب الإفراج عنها

قالت الأسيرة المحررة الشاعرة إسراء البري، اليوم الاثنين، عقب الإفراج عنها من سجون الاحتلال الإسرائيلي ضمن صفقة التبادل بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في غزة، إن ظروف الاعتقال في السجون الإسرائيلية كانت صعبة للغاية، خاصة بالنسبة للأسيرات.

وأضافت إسراء أنها سمعت من محاميها حديثا عن إمكانية الإفراج عنها، في إطار صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة في غزة، لكنها لم تصدق أن هذا سيحدث حتى ركبت السيارة في طريقها إلى منزلها بعد خروجها من السجن.

الإفراج عن باقي الأسرى بسجون إسرائيل

وعبرت إسراء عن أمنياتها أن يتم الإفراج عن باقي الأسرى في السجون الإسرائيلية، خاصة من حكم عليهم بالسجن المؤبد، وأن تتم إعادة بناء قطاع غزة بعد أن دمرته الحرب، وترحمت على أرواح الشهداء.

وأشارت إسراء إلى أنه كان معها في السجن أسيرات من قطاع غزة، لم يُفرَج عنهن، وتمنت أن يخرجن من سجونهن في أقرب فرصة بإذن الله.

وكانت هيئة السجون الإسرائيلية قد قالت اليوم الاثنين إنه تم إطلاق سراح 90 سجينا فلسطينيا ضمن اتفاق تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وتأخر الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى الفلسطينيين رغم مرور أكثر من 7 ساعات على تسليم كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، الأسيرات الإسرائيليات أمس الأحد، بعد أن دخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.