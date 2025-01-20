مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 آخرين في تفجير شمالي الضفة (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، مقتل جندي برتبة رقيب أول، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة، بينهم ضابط احتياط، خلال نشاط عملياتي شمالي الضفة الغربية.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الرقيب أول أفيتار بن يهودا، قُتل الليلة الماضية جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت الجيب العسكري الذي كان يستقله خلال عملية عسكرية في بلدة طمون بمحافظة طوباس.

ووفقًا للمصادر العسكرية، فإن قائد الكتيبة الذي كان يجلس بجانبه أصيب بجروح خطيرة، جراء الانفجار الذي استهدف القوة العسكرية أثناء تنفيذها لمهام عملياتية في البلدة.

وتداولت وسائل إعلام فلسطينية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من موقع تفجير العبوة الناسفة التي استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة طمون بمحافظة طوباس، خلال اقتحام عسكري نفذته قوات الاحتلال الليلة الماضية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تحولت بلدة طمون شمال الضفة الغربية المحتلة إلى مسرح لجرائم الجيش الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين، بدعوى ملاحقة “خلايا مسلحة”.

وتقع طمون ضمن محافظة طوباس والأغوار الشمالية، وتمتد أراضيها حتى الحدود الأردنية شرق الضفة الغربية المحتلة.