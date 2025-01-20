هكذا أمضى سكان غزة ليلتهم الأولى بعد وقف إطلاق النار (شاهد)

عاش الفلسطينيون في قطاع غزة ليلة هادئة لأول مرة منذ شهور، إذ لم تُسمع أصوات الطائرات الحربية أو الغارات الإسرائيلية، وهو ما وصفه السكان بأنه لحظة نادرة من الطمأنينة بعد فترة طويلة من القلق والخوف.

وقال أحد المواطنين للجزيرة مباشر “أول ليلة كانت حلوة جدًّا، يعني الواحد نام مرتاح، كانت الأجواء كويسة ولطيفة، الأمور مش زي قبل.. كنا ننام الساعة 10 أو 11 من القلق، لكن أمس سبحان الله، ما كانش في ولا طيران ولا أي شيء، حتى الواحد نام لحاله مرتاح”.

مطالبات بتسريع عودة النازحين

وعلى الرغم من الفرحة بالهدوء، طالب الفلسطينيون بتسريع عودتهم إلى مناطقهم الأصلية، خاصة النازحين في مدينة رفح، وقال أحدهم “نطالب الناس والأمم المتحدة تسرع لنا في رفح، لأن أمورنا كانت صعبة هناك، ما توقعناش تكون هيك، كانت متدمرة وما فيش مقومات حياة”.

وعبّر السكان عن سعادتهم الكبيرة بوقف إطلاق النار، رغم الألم والمعاناة التي خلفتها الحرب، حيث قال أحدهم “أول يوم وقف إطلاق النار انبسطنا كثير، كان يوم من غير قصف، من غير زنانات، كنا مبسوطين رغم التعب، تعبنا كثير من الحرق والدمار اللي حوالينا، تعبنا من القصف، وأهلي في رفح تبهدلوا واتشردوا كثير، مشينا كثير، خوفنا على حبايبنا كثير، بس الحمد لله، كان إحساسنا كثير كويس إن احنا طلعنا بالسلامة”.

واختتم الفلسطينيون حديثهم بالأمل في العودة إلى منازلهم بعد نزوح طويل، قائلين “إن شاء الله دايمًا نطلع بالسلامة، وإن شاء الله بنعاود على أراضينا”.