أصابهما بجروح خطرة.. شرطي إسرائيلي يطلق النار على مستوطنَين “خطأً” (فيديو)

أصيب مستوطنان بجروح خطيرة، مساء أمس الاثنين، عندما أطلق عليهما شرطي إسرائيلي النار خطأً بعد اقتحامهما رفقة عشرات آخرين بلدة “فندق” في شمال الضفة الغربية المحتلة والاعتداء على منازل وممتلكات فلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “أسفرت مواجهات في قرية الفندق إلى الشرق من قلقيلية بين قوات الأمن ومستوطنين الليلة الماضية عن إصابة شخصين بجروح خطرة”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نحو 40 مستوطنا ملثما اقتحموا بلدة فندق، وأضرموا النيران في 3 مبان وعدة مركبات ومحلات تجارية فلسطينية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية “بعد وقت قصير من أعمال الشغب أصيب إسرائيليان بجروح خطرة جراء إطلاق نار قرب مستوطنة رامات جلعاد على بعد كيلومترين فقط من بلدة الفندق”.

