أصابهما بجروح خطرة.. شرطي إسرائيلي يطلق النار على مستوطنَين “خطأً” (فيديو)

أصيب مستوطنان بجروح خطيرة، مساء أمس الاثنين، عندما أطلق عليهما شرطي إسرائيلي النار خطأً بعد اقتحامهما رفقة عشرات آخرين بلدة “فندق” في شمال الضفة الغربية المحتلة والاعتداء على منازل وممتلكات فلسطينيين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “أسفرت مواجهات في قرية الفندق إلى الشرق من قلقيلية بين قوات الأمن ومستوطنين الليلة الماضية عن إصابة شخصين بجروح خطرة”.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن نحو 40 مستوطنا ملثما اقتحموا بلدة فندق، وأضرموا النيران في 3 مبان وعدة مركبات ومحلات تجارية فلسطينية.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية “بعد وقت قصير من أعمال الشغب أصيب إسرائيليان بجروح خطرة جراء إطلاق نار قرب مستوطنة رامات جلعاد على بعد كيلومترين فقط من بلدة الفندق”.

Settlers riot in Palestinian villages, set fires; two hurt in shootinghttps://t.co/zzkKdmydvz — Ynetnews (@ynetnews) January 21, 2025

إصابة عن طريق الخطأ

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المستوطنَين أصيبا بنيران شرطي إسرائيلي “خطأً” عندما رشّه مستوطنون بغاز الفلفل فأطلق النار في الهواء لإبعادهم عند مستوطنة رامات جلعاد.

وفي هذا السياق، قال الإسعاف الإسرائيلي (نجمة داود) إن المصابَين في حادث رامات جلعاد في حالة حرجة وخطرة، وتم نقلهما إلى مستشفى مئير في كفار سابا.

وقبل ذلك بوقت قصير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان عبر منصة إكس “هرعت قوات من الجيش وشرطة حرس الحدود خلال الساعة الأخيرة إلى منطقة الفندق، في أعقاب تقارير عن أعمال شغب وتعمل الآن على تفريقها”.

اعتداءات على أملاك الفلسطينيين

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية؛ مما أسفر عن استشهاد 860 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700 فلسطيني، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وصباح يوم الأحد، بدأ سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بعد حرب إسرائيلية مدمرة على القطاع، استمرّت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وانطلقت دعوات إسرائيلية إلى تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة في الضفة الغربية، بعد ساعات من إتمام الفصل الأول من المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس التي طال انتظارها.

#شاهد | جانب من هجوم مليشيات المستوطنين على بلدة الفندق شرق قلقيلية ليلة أمس وإحراقهم لمركبة. pic.twitter.com/tktAMZYqUK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

“نستعد لعمليات كبيرة”

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إنه “إضافة إلى الاستعدادات الدفاعية المكثفة في قطاع غزة، علينا أن نستعد لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة من أجل استباق المخربين واعتقالهم قبل وصولهم إلى مواطنينا”.

وأصدر هاليفي تعليمات بإعداد خطط لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان. وذكرت قناة “24i” الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتصعيد في الضفة الغربية ويعزز قواته هناك.