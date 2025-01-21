استقالة رئيس أركان جيش الاحتلال وقائد المنطقة الجنوبية على خلفية هجوم 7 أكتوبر

أعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي الجنرال هرتسي هاليفي، الثلاثاء، استقالته “تحمُّلًا للمسؤولية” عن الإخفاق الذي وقع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما قادت حركة حماس هجومًا عبر الحدود على إسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.

وأوضح هاليفي أنه سيكمل التحقيقات الجارية بشأن الهجوم، وسيعزز جاهزية القوات لمواجهة التحديات الأمنية.

وفي السابع من أكتوبر 2023، هاجمت حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، ردًّا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيّما المسجد الأقصى“، وفق الحركة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقال قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي اللواء يارون فينكلمان، الذي أكد في بيان استقالته فشله في الدفاع عن منطقة النقب الغربي خلال الهجوم. وقال فينكلمان إن هذا الفشل سيبقى محفورًا في ذاكرته لبقية حياته.

وسبق أن أعلن مسؤولون إسرائيليون مسؤوليتهم عن الفشل الاستخباري والعسكري في مواجهة حماس، وقدَّم رئيس شعبة الاستخبارات بالجيش أهارون هاليفا استقالته.

دعوات لاستقالة نتنياهو

وفي السياق السياسي، دعا زعماء المعارضة، مثل أفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته إلى الاستقالة، مشيرين إلى أن الحكومة تتحمل مسؤولية الفشل الأمني والاستخباري.

وكتب لابيد عبر منصة إكس “تحية لرئيس الأركان هرتسي هاليفي، والآن فليتحمل رئيس الوزراء وحكومته الكارثية بأكملها المسؤولية ويستقيلوا”.

وقال ليبرمان “بعد استقالة رئيس الأركان، أدعو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الآخرين إلى الاستقالة”.

ويرفض نتنياهو تحمُّل أي مسؤولية، ويصر على الاستمرار في منصبه، على الرغم من الدعوات المتزايدة لإجراء انتخابات مبكرة.

وصباح الأحد الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، يستمر في مرحلته الأولى 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.