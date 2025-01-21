الاحتلال يضيّق على محافظات الضفة الغربية ومستوطنون يهاجمون ممتلكات الفلسطينيين (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة من الضفة الغربية، ونفذت حملة اعتقالات، في حين شنّ مستوطنون هجوما واسعا على بلدتين شرق قلقيلية، وأحرقوا منازل ومركبات ومحلات تجارية.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت عددا من الفلسطينيين خلال حملة مداهمات وشنت حملة اعتقالات متواصلة في مدن بالضفة الغربية.

وأظهر مقطع فيديو، حملة اعتقالات كبيرة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة، إذ أظهر الفيديو عشرات المعتقلين وهم يسيرون في صفوف.

وانتشرت قوات الاحتلال قرب الخليل في الضفة الغربية، في حين هاجم عشرات المستوطنين منازل المواطنين في عين سينيا بالقرب من رام الله بالضفة الغربية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، وبلدة إذنا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية، واعتقلت 7 فلسطينيين خلال حملة مداهمات واعتقالات متواصلة في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

الاحتلال يشدد الإجراءات العسكرية

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية في محيط مدينة رام الله، وأعاقت حركة دخول المدينة والخروج منها، وأغلقت طريقا رئيسيا بالكتل الإسمنتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن جيش الاحتلال نصب عدة حواجز عسكرية شمال وشمال غرب وشرق رام الله، حيث يجري جنود الاحتلال تفتيشا للمركبات وتدقيقا في البطاقات الشخصية على عدد من الحواجز ويعمدون إلى إعاقة الحركة.

#متابعة | الاحتلال يشدد بشكل غير مسبوق إجراءاته على الحواجز العسكرية بالضفة الغربية ويغلق عددا منها ويعرقل سير الفلسطينيين. pic.twitter.com/F3QKBBmoIt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية، قولها إن جيش الاحتلال قام بإغلاق طريق رئيسي بالبوابات الحديدية، مشددا الخناق والحصار على محيط رام الله. وقد أعلنت جامعة بيرزيت تعطيل الدوام والامتحانات لهذا اليوم، الثلاثاء، بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق على بلدة بيرزيت ومحافظة رام الله والبيرة.

وأغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، حاجزا عسكريا، شمال شرق القدس المحتلة، بالاتجاهين؛ مما تسبب في أزمة مرورية خانقة، واعتدى الجنود على مركبات مواطنين حاولت سلوك طرق ترابية وعرة في محيط الحاجز، واستولوا على مفاتيح بعضها، وحطموا زجاجها.

اعتقالات في بيت فوريك

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 13 مواطنا من بلدة بيت فوريك شرق نابلس، عندما اقتحمت البلدة منذ ساعات الفجر وداهمت أكثر من 15 منزلا وحطمت محتوياتها.

وشددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العسكرية على الحواجز المحيطة بمدينة نابلس، وفرضت تفتيشا دقيقا عليها؛ مما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وفي بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابين، وسرقت مصاغا ومبلغا من المال، بحسب ما ذكرت (وفا) نقلا عن مصادر أمنية، واعتقلت قوات الاحتلال إدريس سليمان عبيات (26 عاما)، ورامي ياسر رواد (21 عاما) بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، وأثناء مداهمة منزل ياسر رواد، سرقت مبلغا من المال ومصاغا ذهبيا.

قوات الاحتلال تواصل إغلاق بلدة سعير شمال الخليل وتضيق الخناق على أهلها. pic.twitter.com/79u81lPjGI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 21, 2025

تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة

واتجهت الأنظار إلى الضفة الغربية -في ظل دعوات إسرائيلية إلى تنفيذ عمليات عسكرية كبيرة هناك، بعد ساعات من إتمام الفصل الأول من المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى والرهائن بين إسرائيل وحركة حماس التي طال انتظارها.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إنه “إضافة إلى الاستعدادات الدفاعية المكثفة في قطاع غزة، علينا أن نستعد لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة من أجل استباق المخربين واعتقالهم قبل وصولهم إلى مواطنينا” على حد قوله.

#شاهد | جانب من هجوم مليشيات المستوطنين على بلدة الفندق شرق قلقيلية ليلة أمس وإحراقهم لمركبة. pic.twitter.com/tktAMZYqUK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

وأصدر هاليفي تعليمات بإعداد خطط لمواصلة القتال في قطاع غزة ولبنان، وذكرت قناة “24i” الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتصعيد في الضفة الغربية ويعزز قواته، مشيرة إلى أنه يدرس إدخال ناقلات الجند المصفحة (إيتان) إلى شمال الضفة على خلفية استخدام العبوات الناسفة ضده هناك.

وشهدت الساعات القليلة الماضية تصاعدا في عمليات المستوطنين الإسرائيليين في العديد من مدن الضفة، حيث أضرموا النار في مركبات ومنازل وممتلكات أخرى للفلسطينيين.