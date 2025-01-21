الشرع يوجه خطابا إلى ترامب بعد تنصيب الأخير رئيسا للولايات المتحدة

وجه قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، مساء الاثنين، تهنئة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، متطلعا لتحسين علاقات البلدين.

وقال الشرع “نيابة عن قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ دونالد ترامب على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية”، وفق بيان نشره حساب القيادة العامة بسوريا.

وأضاف “جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، حيث أدت الصراعات إلى تدمير أمتنا وزعزعة استقرار المنطقة، نحن على ثقة بأنه القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة”.

وتابع “نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم ولدينا إيمان بأننا الإدارتين ستستغل الفرصة لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا البلدين”.

وبوقت سابق الاثنين، أدّى دونالد ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية، خلفا للرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، فيما أدى جيمس ديفيد فانس اليمين الدستورية نائبا للرئيس.

وفي خطاب تنصيبه، قال ترامب إن “العالم كان عنيفا خلال الفترة السابقة، وإن إدارته الجديدة ستضع حدا لكل الحروب، مضيفا أن العهد الذهبي للولايات المتحدة بدأ، وسأضع أمريكا أولا”.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى قد فرضت عقوبات على سوريا بعد حملة الرئيس المخلوع بشار الأسد العسكرية لقمع الثورة الديمقراطية التي اندلعت في 2011 ضد نظام حكمه والتي تحولت إلى حرب أهلية.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني الجاري، أصدرت واشنطن إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحكومية السورية لستة أشهر في مسعى لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

ورحبت الإدارة الجديدة في سوريا بالتحرك، لكنها حثت على رفع العقوبات بالكامل لدعم تعافيها.