تونسيون يتظاهرون أمام سفارة بلدهم في باريس (فيديو)

طالب أعضاء من الجالية التونسية في فرنسا الرئيس قيس سعيّد بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من السجون.

وفي وقفة نظموها أمام مقر السفارة التونسية في باريس، الثلاثاء، طالبوا بوقف ما وصفوه بممارسات الاستبداد، التي قالوا إنها زادت في عهد سعيّد.

ووصف المحتجون ما يحدث من إجراءات ضد المعارضين بأنه “انتكاسة” لمكتسبات الثورة، مؤكدين أن تونس اليوم ترزح تحت “الديكتاتورية والظلم”، وأن سجناء الرأي يملؤون السجون بداعي تعبيرهم عن رؤيتهم المستقبلية للبلاد.

ويرى معارضون تونسيون أن الثورة تشهد تراجعًا على مستوى الديمقراطية والحقوق والحريات منذ أن فرض سعيّد إجراءاته الاستثنائية، بينما تردد السلطات أنه لا مساس بالحريات والحقوق.

ويندد هؤلاء باعتقالات طالت سياسيين وإعلاميين وناشطين تتهم السلطات بعضهم بـ”التآمر على أمن الدولة”، بينما تُرجع المعارضة السبب إلى رفضهم الإجراءات الاستثنائية.