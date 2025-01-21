شهداء وجرحى بعملية عسكرية إسرائيلية في جنين (فيديو)

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب 35 آخرون، في عملية عسكرية تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين ظهر اليوم الثلاثاء.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إطلاق العملية العسكرية التي وصفها بأنها “واسعة النطاق في جنين”، بينما أفادت صحيفة يديعوت إحرانوت الإسرائيلية أن قرارا بشأن العملية جرى اتخاذها في اجتماع للمجلس الحكومي المصغر(الكابينت) يوم الجمعة الماضية.

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الاحتلال يدفع بمزيد من التعزيزات العسكرية نحو مدينة جنين ومخيمها pic.twitter.com/E22ZNoaY6t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانات متتالية، ظهر اليوم الثلاثاء، استشهاد 7 فلسطينيين، وإصابة نحو 35، آخرين في عدوان الاحتلال المتواصل على جنين ومخيمها، وقالت إن العدد مرشح للارتفاع.

من جانبها، قالت سرايا القدس-كتيبة جنين “يواصل مقاتلونا التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة في محاور القتال ويمطرون قوات العدو بزخات كثيفة من الرصاص وفق متطلبات وظروف الميدان”.

وأضافت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيان “تمكن مقاتلونا من اكتشاف قوة صهيونية خاصة تسللت إلى حي الهدف وإيقاعها بحقل من النيران محققين إصابات مؤكدة”.

منع طواقم الإسعاف

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الدخول إلى مخيم جنين، لنقل المصابين، خاصة في حي الدمج، حيث تحاصره منذ ساعات.

وقالت إن قناصة قوات الاحتلال تعتلي الأسطح والبنايات المقابلة، وتمنع المواطنين من الخروج أو الدخول إلى المخيم، فيما تشارك طائرات حربية إسرائيلية في العدوان على مدينة جنين ومخيمها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة من الآليات العسكرية من حاجز الجلمة العسكري، وتزامن ذلك مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية وأطلقت طائرات الأباتشي الرصاص في سماء مخيم جنين.

🌐 متابعة |انتشار آليات الاحتلال العسكرية عند دوار البطيخة في جنين. pic.twitter.com/Hik2GmBnaC — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

عملية عسكرية واسعة

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء أنه “شرع بعملية عسكرية واسعة في جنين” ادعى أنها تستهدف منشآت وتدمير بنى تحتية وتوقع أن تستمر لعدة أيام.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن أهداف العملية تتمثل في “الحفاظ على حرية حركة الجيش في الضفة الغربية، وتدمير البنية التحتية للإرهاب، وإزالة التهديدات الوشيكة”، على حد قولها.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن العملية تُعد الأكبر التي ينفذها الجيش في المدينة منذ أكثر من شهر، وقالت إن عملية “السور الحديدي” بدأت بهجوم جوي باستخدام طائرات بدون طيار استهدف بنى تحتية في جنين.

🌐 متابعة |

شاهد عيان من مخيم جنين يروي لنا تفاصيل الاوضاع داخل المخيم pic.twitter.com/jUJs6lVGAD — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

وحدات خاصة في المدينة

ونقلت عن قوات الأمن أن “وحدات خاصة ستعمل في المدينة خلال الأيام المقبلة، وستستمر العملية طالما كان ذلك ضروريًا” بحسب ما ادعت.

ووسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته، وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل 861 فلسطينيا وإصابة نحو 6 آلاف و700، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

وصباح الأحد، دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يجري خلالها التفاوض على مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.

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جثمان أحد الشــهداء داخل مستشفى ابن سينا التخصصي جراء عدوان الاحتلال على جنين. pic.twitter.com/pI4Ow74aZl — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

حماس تدعو للنفير

من جانبها دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس “للنفير العام والتصدي لعدوان الاحتلال الواسع في جنين وإسناد المقاومين لمواجهة البطش الصهيوني”.

ونعت حماس “شهداء جنين الذين ارتقوا بنيران وقصف الاحتلال” وأشادت ببسالة المقاومين وتصديهم واشتباكهم مع جنود الاحتلال واستهدافهم بالعبوات الناسفة”.

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فيديو يوثق لحظة إصابة فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في جنين. pic.twitter.com/KuLcgm7v3h — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 21, 2025

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطيني، في بيان “إن إعلان مجرم الحرب، رئيس حكومة الاحتلال، الملاحق بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، عن إطلاق عملية “الجدار الحديدي” في الضفة المحتلة، هي حلقة في سلسلة الإبادة الشاملة التي يشنها الكيان الغاصب ضد شعبنا الفلسطيني”.

وأضافت أن ذلك يعبر عن المأزق الذي يعيشه الاحتلال، بعد فشله في تحقيق أهدافه في غزة، في محاولة يائسة لإنقاذ ائتلافه الحكومي المترنح وبهدف تعكير أجواء فرحة أهل الضفة بإجبار العدو على تحرير جزء كبير من أسراهم، تعويضاً عن حالة الصدمة والألم التي خيمت على الكيان”.