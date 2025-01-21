“قلّمنا أظافرنا بأسناننا ومشطنا شعرنا بالشوكة” أسيرة محررة تحكي انتهاكات الاحتلال (فيديو)

روت الأسيرة المحررة رولا حسنين معاناتها هي والأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعدما قضت 10 أشهر في غرف مظلمة محرومةً من طفلتها الرضيعة التي تعاني صحيا.

وقالت الصحفية والأسيرة المحررة رولا حسنين (30 عاما) وهي تحكي عن الانتهاكات في سجون الاحتلال وعن أوضاع الأسيرات “أخذوا كافة ممتلكاتنا” وأضافت “فتشونا تفتيشا عاريا”.

وشرحت رولا، الأوضاع الإنسانية في سجون الاحتلال، وقالت “هناك تجاوزات ولم يكن يتوفر قصاص للأظافر وكنا نقلمها بالأسنان، ومنعونا من مشط الشعر فمشطنا شعرنا بالشوك البلاستيكية، وسحبت معداتنا وملابسنا وحجابنا”.

مماطلة من قبل الاحتلال

وكشفت رولا عن كواليس ما حدث في الساعات التي سبقت تحرير الأسيرات، فجر يوم الإثنين، بعد مماطلة من طرف الاحتلال وقالت “كان هناك تفتيش عارٍ للأسيرات وتدقيق في الملفات واستجوابات لغالبيتهم”.

وقالت “تصرفوا معنا بطريقة سيئة جدا.. عندما نقلنا لسجن عوفر كانت الأجواء جدا باردة وتركنا في العراء 4 ساعات بملابس خفيفة جدا ونكّلوا بنا”.

وأضافت الأسيرة أنهم خمّنوا وقت الخروج عندما منعوا المحامين من زيارتهن في يوم الأحد (قبل أسبوع من سريان الاتفاق) ثم زاد يقينهن في الأيام التالية بعدما أخبر بعض المحامين، الأسيرات بأن الاتفاق حدث، لتقول إدارة السجن لهم يوم الأحد (يوم الاتفاق) بأن يحضروا أنفسهن للخروج.

إصرار على إكمال مدة الحبس

وأشارت الصحفية إلى أن النيابة العسكرية أصرت على أن تكمل مدة حكمها (11 شهرا) على الرغم من صدور قرار بالإفراج عنها من القضاة الإسرائيليين بسبب حساسية وضعها.

واعتقلت رولا في شهر مارس/آذار عام 2024 بعد مداهمة الاحتلال لمنزلها ببيت لحم، حيث أجبرها الاحتلال حينها على ترك ابنتها الرضيعة التي كانت تبلغ من العمر 9 أشهر وتعاني من مشاكل صحية بسبب الولادة المبكرة.